تنديد دولي بمقتل فلسطينيين أثناء توزيع مساعدات في شمال غزة



قال البيت الأبيض إن جميع القادة أعربوا عن أسفهم للخسائر في الأرواح بين السكان المدنيين، ووصفوا أحداث الخميس بأنها “حادث مأساوي ومثير للقصوة من:



حث الرئيس الأمريكي جو بايدن على التوصل لاتفاق سريع لوقف لإطلاق النار بعد مقتل ما يزيد على 100 شخص في قطاع غزة أثناء توزيع المساعدات على الفلسطينيين.



وتحدث بايدن هاتفيا، الخميس (29 فبراير/شباط 2024)، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وفقا لما ذكره البيت الأبيض.



وقال البيت الأببض إن جميع القادة أعربوا عن أسفهم للخسائر في الأرواح بين السكان المدنيين، ووصفوا أحداث الخميس بأنها “حادث مأساوي ومثير للقلق”.



من جهته ندد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس بالحادث الخميس (29 فبراير/شباط 2024). وقال ألباريس عبر منصة إكس إن “الطبيعة غير المقبولة لما حدث في غزة، حيث يموت العشرات من المدنيين الفلسطينيين أثناء انتظارهم للحصول على الطعام، تؤكد الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار”. وأضاف أن “المساعدات الإنسانية يجب أن تدخل دون عوائق”، مشددا على “ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي”.



كما نددت فرنسا بمقتل نحو مئة فلسطيني خلال توزيع مساعدات غذائية في شمال غزة. وقالت الخارجية الفرنسية في بيان إن “إطلاق عسكريين إسرائيليين النار على مدنيين يحاولون الوصول إلى الغذاء أمر غير مبرر”، مشيرة إلى أن “هذا الحدث المأسوي يأتي في وقت يشكل فيه الوضع الإنساني في غزة حالة طوارئ مطلقة” مع “أعداد متزايدة لا تحتمل من المدنيين الفلسطينيين الذين يعانون من الجوع والمرض”.



وأعلنت وزارة الصحة في القطاع الذي تديره حماس مقتل ما لا يقل عن 112 فلسطينيا وإصابة 760 آخرين الخميس عندما هرع حشد من الناس إلى قافلة مساعدات غذائيةفي مدينة غزة.



واتهمت وزارة الصحة التي تسيطر عليها حماس في غزة جنودا إسرائيليين بإطلاق النار وقتل 104 أشخاص وإصابة 760 آخرين اليوم الخميس أثناء توزيع المساعدات على الفلسطينيين.



ويشار إلى أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.