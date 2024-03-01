خال الطفل الذي عثر عليه مقتولاً في ناعور: ” جريمة بشعة نكراء تقشعر لها الأبدان

ألقت الأجهزة الأمنية في العاصمة الأردنية عمّان، القبض على شخص أقدم على قتل طفل يبلغ من العمر 10 سنوات خنقاً، وسط ظروف غامضة.



وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي إن بلاغاً ورد إلى غرفة عمليات شرطة جنوب عمان مساء اليوم يُفيد بفقدان طفل يبلغ من العمر 10 سنوات بمنطقة ناعور، إذ تم العثور عليه مقتولاً بعد تعرّضه للخنق من قبل مجهول.



كما أكّد الناطق الإعلامي أنّ فريقاً تحقيقياً من البحث الجنائي وشرطة جنوب عمان تمكنوا وخلال مُدّة قصيرة من حصر الاشتباه بأحد الأشخاص وأُلقي القبض عليه وبوشرت التحقيقات معه تمهيداً لإحالته للقضاء.



اسمه نشمي السواعير.. وعمره 10 سنوات





من جانبه، قال محمد عبدالرزاق السواعير إن ابن أخيه الطفل نشمي صلاح عبدالرزاق السواعير فارق الحياة عن عمر يناهز 10 سنوات إثر جريمة قتل بشعة دون ذكر تفاصيلها.



وأعلن عم الطفل السواعير عن دفن جثمان ابن شقيقه نشمي والصلاة عليه بمسجد التوبة في منشية الحمود بالعاصمة عمان، حيث سيكون العزاء فقط في المقبرة دون فتح بيت عزاء.



من جانبه، نعى الخال المكلوم كساب أبو قاعود ابن شقيقته نشمي قائلاً: “امتدت يد الغدر والخيانة بجريمة بشعة نكراء تقشعر لها الأبدان لابن أختي الطفل ذي العشر سنوات نشمي صلاح عبدالرزاق السواعير” .



وختم يقول: “لله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بمقدار، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لله وإنا اليه راجعون وإنا على فراقك يا حبيبي لمحزونون”.