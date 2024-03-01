ألمانيا: يتعين على إسرائيل السماح بدخول المساعدات لغزة

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الخميس، إنه يتعين على إسرائيل أن تسمح فورا بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الفلسطيني بأمان ودون عوائق.



وأشارت بيربوك، في بيان، إلى أن محكمة العدل الدولية، طلبت أيضا من إسرائيل السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق.



وأضافت: “يجب على الجيش الإسرائيلي أيضاً أن يضمن إمكانية توزيع المساعدات الإنسانية في أعقاب انهيار الأنظمة (الشرطة) في قطاع غزة”.



وشددت بيربوك، على أن الكلمات غير كافية لوصف وضع الناس في غزة.



ولفتت إلى أن الفارين من الصراعات يواجهون خطر المجاعة.



وذكرت بيربوك، أن الناس يكافحون على حساب حياتهم من أجل الحصول على الطرود الغذائية التي يتم إسقاطها جوا بسبب عدم وجود ما يكفي من الشاحنات التي تحمل إمدادات المساعدات إلى غزة.



وتابعت: “الأطفال يجمعون الأعشاب الضارة ليقدموا لإخوتهم شيئاً ليأكلوه. ويموت الرّضع من العطش وسوء التغذية في المستشفيات ذات الظروف السيئة”.



وأشارت بيربوك، إلى أن بلادها زادت المساعدات الإنسانية المقدمة لغزة بمقدار 20 مليون يورو أخرى.



ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية