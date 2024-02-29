ماذا قال الملك عبدالله الثاني وهو ينظر من شباك الطائرة إلى غزة فوق سيناء

قال جلالة الملك عبدالله الثاني إن القوات المسلحة الأردنية بدأت بإنزال الطرود إلى المستشفيات منذ بداية الحرب على غزة، وهذه تعتبر المرة الأولى في تاريخ الجيش.



وأضاف جلالته خلال لقائه اليوم مع وجهاء وممثلين عن أهالي محافظة معان في مقر الملك المؤسس: نسعى يومياً إلى التفكير بطريقة تقديم المساعدات إلى الأهل في غزة.

وقال جلالته.. إنه وهو عائد من ألمانيا قبل أسبوعين وهو ينظر من شباك الطائرة إلى غزة فوق سيناء وجرى الاتصال مع القوات الخاصة بخصوص إمكانية استخدام المظلة الاحتياطيّة.



وأضاف جلالته إنه وبعد يومين من نجاح التجربة تم تجميع أكبر عدد من الملحقين العسكريين من الاشقاء في الدول العربية والاسلامية والدول الغربية وتم الطلب منهم اذا كان بحوزتهم مظلات احتياطية أن يبعثوا بها إلى الأردن أو يقوموا بالمشاركة مع الأردن.



وأكد جلالته أن الأردن يبذل أقصى جهوده لوقف الحرب على القطاع ومستمر بإرسال المساعدات للأهل في غزة بكل الطرق الممكنة، برا وجوا.