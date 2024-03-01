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أجواء لطيفة في أغلب المناطق اليوم

منذ 31 ثانية
أجواء لطيفة في أغلب المناطق اليوم

الحالة الجوية المتوقعة للأيام الثلاثة القادمة بمشيئة الله:
الجمعة 2024/03/01 :


نهاراً: تبقى المملكة تحت تاثير امتداد مرتفع جوي مصحوب برياح جنوبية شرقية قادمة عبر شبه الجزيرة العربية تنشط بين الحين والاخر وتكون مثيرة للغبار على فترات خاصة في مناطق البادية، كما ترتفع درجات الحرارة قليلا لتسود أجواء لطيفة في أغلب المناطق، بينما تكون دافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.


ليـــلاً: الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
التحذيرات:


– خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.


السـبت 2024/03/02 :
نهاراً: الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

ليـــلاً: الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة في شرق المملكة.


التحذيرات:
– خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.


– خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الليل المتأخرة بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية.


الأحــد 2024/03/03 :
نهاراً: يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً الى غائمة احيانا، ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر في شمال المملكة واجزاء من مناطق الوسط، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.


ليـــلاً: أجواء باردة وغائمة جزئياً، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


???? التحذيرات:
– خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية.


– خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.


– خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.


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