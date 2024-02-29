“الخيرية الهاشمية” تتسلم 400 خيمة إيواء دعما لأهل غزة

سلمت اللجنة العليا للإعمار في فلسطين 400 خيمة إيواء للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية من أصل 2500 خيمة تم تجهيزها ضمن حملتها لإغاثة و إيواء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.



وقال رئيس اللجنة العليا للإعمار في فلسطين نقيب المهندسين الأردنيين المهندس احمد سمارة الزعبي في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن هذه الخيم هي جزء من المشاريع التي تعمل عليها اللجنة العليا للإعمار في فلسطين والتي تضم نقابة المهندسين الأردنيين، ونقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين وضمن حملتها الشعبية التي بدأت منذ بداية العدوان على الأهل في قطاع غزة تحت شعار “غزة معا ننصرها”، لدعم وإسناد الأهل الذين يتعرضون لأبشع أنواع الإبادة والتجويع والتهجير والقتل، على مسمع ومرآى العالم.



وأشار إلى أن الحملة جمعت مبلغ 5 ملايين دولار، وأنجزت مشاريع داخل قطاع غزة، حيث تم التعاقد مع إحدى الشركات المحلية في القطاع، وتم توزيع المياه الصالحة للشرب بمقدار 10ملايين لتر، بقيمة 300 ألف دولار بالتعاون مع سلطة المياه الفلسطينية، كما تم تجهيز عدة مواقع لإقامة مخيمات بمساحة 180دونما بالتعاون مع بلدية رفح، وتم شراء 2500 خيمة للإيواء، تحمي من البرد والمطر ومقاومة للحريق بقيمة 900 ألف دولار، كما تم تجهيز المخيم من حيث البنية التحتية والمياه والصرف الصحي، وتم شراء 7 محطات متنقلة لتنقية مياه الشرب تعمل عبر الطاقة الشمسية لإنتاج مياه محلاه بغزة بقيمة 675 ألف دولار.



وفيما يخص حصر الأضرار، فقد تم التعاقد مع أكثر من 700 مهندس من داخل قطاع غزة يعملون على حصر أضرار العدوان الغاشم على القطاع، حيث تم حصر أضرار 14 مستشفى بشكل أولي.



وأضاف الزغبي، أن اللجنة العليا للإعمار في فلسطين وقعت اتفاقية مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، للتعاون في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، لافتا إلى أن هذه المشاريع يتم تنفيذها بما جاد به الشعب الأردني من تبرعات لدعم أهلنا الصامدين في القطاع.



وأوضح، أن حملة “غزة معا ننصرها” مستمرة، وأعلن ان اللجنة العليا للإعمار قررت إقامة يوم مفتوح للتبرع يوم الأربعاء الموافق 20-3-2024. عبر إذاعة حسنى.

ودعا الزعبي المهندسين والنقابيين

والمواطنين إلى التفاعل مع الحملة من خلال التبرع في مقر وفروع نقابة المهندسين الأردنيين ونقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين في المحافظات، ومن خلال جميع المحافظ الإلكترونية وخدمة CliQ على محفظة النقابة الإلكترونية عبر زين كاش باستخدام المعرف JEAGAZA، و من خلال إيداع بنكي لحساب الحملة – البنك الإسلامي الأردني، رقم: 25304 – فرع الشميساني رقم الآيبان: JO 86 JIBA0020000025304512400006 سويفت كود: JIBAJOAM، والدفع إلكترونيا من خلال موقع نقابة المهندسين عبر الرابـط التالي: https://bit.ly/3I1XtS5 (للمهندسين وغير المهندسين) وعبر تطبيق الموبايل JEA mobile ومن خلال شركات الصرافة المعتمدة وهي العلاونة للصرافة، مشربش للصرافة، أبو شيخة للصرافة.