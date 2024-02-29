وطنا اليوم:بحث رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور فارس البريزات بحضور مجلس المفوضين مع عدد من صناع السياحة والعاملين على إدارة منشآت فندقية في البترا الوضع السياحي الراهن وتراجع أعداد الزوار في البترا لإيجاد طرق بديلة لجذب الزوار من مختلف الأسواق السياحية في العالم.

وأكد البريزات خلال اللقاء على أهمية رفع مستوى التسويق والترويج للمنطقة من خلال إيجاد برامج سياحية جديدة واستهداف أسواق سياحية جديدة ومنتجات سياحية إضافية أقل تأثراً بالظروف المحيطة مثل السياحة الدينية الإسلامية والمسيحية بالإضافة إلى سياحة المغامرة والتي من الممكن أن تُساهم في تنشيط الحركة السياحية بالبترا.

وأضاف البريزات أن السلطة لديها خطط لربط البترا بالمناطق المحيطة مثل قلعة الشوبك وجبل التحكيم، بالإضافة إلى تفعيل نحو 25 مسار سياحي جديد بالمحمية الأثرية بالبترا وتفعيل القرية الثقافية كمنج سياحي جديد في منطقة البيضا.

وأشار البريزات إلى أن السلطة تعمل على تطوير خطط التسويق والترويج للبترا من خلال مواقع التواصل الإجتماعي لاستهداف الفئات المناسبة لجذب أعداد إضافية من الزوار وتعزيز حضور البترا على الأنترنت بما يتلائم مع مكانتها على خارطة السياحة العالمية.

وأوضح عدد من صناع السياحة أن عدد من الفنادق والمكاتب السياحية على استعداد للعمل معاً لعمل خصومات وتوفير برامج سياحية مختلفة لجذب السياحة المحلية والدولية.