بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

حفل زفاف جماعي لـ200 عريس وعروس من الأيتام

منذ ساعة واحدة
حفل زفاف جماعي لـ200 عريس وعروس من الأيتام

وطنا اليوم:رعى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلاميه الدكتور محمد الخلايلة، مساء اليوم الخميس، زفافا جماعيا لـ 200 عريس وعروس من الأيتام، أقامته وزارة التنمية الإجتماعية، والسفارة الإماراتية في عمان، بدعم من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، على مسرح الأرينا في جامعة عمان الأهلية.
وأكد الخلايلة، بحضور السفير الإماراتي لدى المملكة الشيخ خليفة بن محمد آل نهيان، ومحافظ البلقاء الدكتور فراس ابو قاعود، أهمية المبادرة في مساعدة هذا النخبة من أبناء الوطن لبناء “مؤسسة زواج” قائمة على المودة والرحمة، وأسر ناجحه تنشئ جيلا صالحا وقادرا على بناء وطنه وأمته.
وثمن عاليا دعم مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية هذه المبادرة الكريمة بما يخفف من تكاليف الزواج وتقديم المساعدة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مثلما ثمن نهج وزارة التنمية الإجتماعية في الاهتمام بالأسرة الأردنية.
وأشارت وزيرة التنمية الإجتماعية وفاء بني مصطفى، إلى أن مبادرة الزفاف الجماعي تعكس روح التعاون والتكافل الاجتماعي، وتعزز رابطة الزواج والاستقرار التي يقوم عليها بناء المجتمع، مؤكدة حرص الأردن بقيادته الهاشميه على بناء الأسرة لإعداد جيل قوي متماسك ومتمسك بأعرافه الحميدة.
وأعربت عن شكرها لدولة الإمارات العربية المتحدة وسفيرها لدى المملكة الشيخ خليفة بن محمد آل نهيان على المساهمة في دعم المبادرات الإجتماعية والإنسانية، مشيدة بدور وزارة الأوقاف وتعاونها مع الوزارة في مجال تعزيز الحماية الاجتماعية.
بدوره هنأ المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الانسانية محمد الخولي، العرسان بمناسبة الزفاف، متمنيا لهم زواجا سعيدا وذرية صالحة تخدم الاردن، معربا عن شكره لكل من ساهم في دعم هذا الزفاف الجماعي.
واشتمل الحفل على وصلات انشادية قدمتها فرقة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:50

حمد الموسوي مالك مصرف الهدى العراقي على قائمة الإرهاب حسب OFAC:SDN Sanctions List

20:42

غالانت : الجيش لن يتوقف حتى يفكك حركة حماس

20:34

خطط لربط البترا بالمناطق المحيطة مثل قلعة الشوبك وجبل التحكيم

19:56

مصادر : منفذ عملية عيلي ضابط في صفوف الشرطة الفلسطينية

19:40

غريفيث : الحياة في غزة تلفظ أنفاسها الأخيرة بسرعة تبعث على الرعب

19:30

صدور الإرادة الملكية السامية باستحداث ميدالية اليوبيل الفضي

19:25

القسام تنشر مقطع فيديو مثير لمجموعة لا تتركونا نشيخ

19:20

بايدن: وقف إطلاق النار بغزة قد لا يكون يوم الاثنين

19:15

العين عبدالحكيم محمود الهندي يكتب : ما بعملها إلا الأردنية

19:13

انخفاض معدل البطالة في الأردن

19:09

الملك ينعم بميدالية اليوبيل الفضي على شخصيات ومؤسسات في معان

19:04

مقتل إسرائيليين اثنين في إطلاق نار جنوبي نابلس

وفيات
وفيات الخميس 29/2/2024وفيات الأربعاء 28/2/2024نعي فاضلوفيات الثلاثاء 27/2/2024والد مدير المراسم والتشريفات في السفارة الأردنية – لندن في ذمة الله