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صدور الإرادة الملكية السامية باستحداث ميدالية اليوبيل الفضي

منذ ثانيتين
صدور الإرادة الملكية السامية باستحداث ميدالية اليوبيل الفضي

وطنا اليوم:صدرت في الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، الإرادة الملكية السامية باستحداث ميدالية خاصة باسم (ميدالية اليوبيل الفضي).
وبموجب الإرادة الملكية، تستحدث ميدالية خاصة باسم (ميدالية اليوبيل الفضي) بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لجلوس صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على العرش.
وتمنح هذه الميدالية تقديرا للأشخاص الذين قدموا خدمات بارزة وأعمالا رائدة في مختلف المجالات وخاصة الذين ساهمت أعمالهم في بناء الوطن وتطويره من مدنيين وعسكريين خلال الخمسة وعشرين عاما التي مضت.
وتمنح هذه الميدالية أيضا للهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية والخاصة التي قدمت خدمات جليلة للوطن.
ولا تخضع هذه الميدالية لترتيب معين من ضمن الأوسمة الأردنية، وهي ميدالية خاصة بمناسبة جلوس صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على العرش.
ويصدر الديوان الملكي الهاشمي براءة ملكية لهذه الميدالية بعد صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على منحها.

مواصفات ميدالية اليوبيل الفضي

يبلغ قطر الميدالية 40 ملم، وتزن 37 غرام من الفضة النقية 99.9%.
الوجه الأول للميدالية؛ يحمل صورة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وأعلى الصورة مكتوب عبارة (أنا منكم ولكم جميعا محبة وعطاء دون تمييز ولا استثناء) وتحت الصورة مكتوب (عبدالله الثاني ابن الحسين).
الوجه الثاني للميدالية؛ يحمل شعار اليوبيل الفضي والأعوام (1999-2024).
حاملة مصنوعة من المعدن تعلوها حلقة تربط الميدالية بالشريط القماشي.
شريط مصنوع من القماش الحريري باللون الأحمر العنابي.
دبوس صغير مستطيل الشكل مثبت في أعلى الشريط لحمل الميدالية.
علبة الميدالية مغطاة بجلد لون أسود، مطبوع عليها من الخارج التاج الملكي باللون الذهبي ومن داخل العلبة في وسطها شعار اليوبيل الفضي.


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