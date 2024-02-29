بايدن: وقف إطلاق النار بغزة قد لا يكون يوم الاثنين

وطنا اليوم:استبعد الرئيس الأميركي جو بايدن وقفا لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس بحلول الاثنين، الموعد الذي كان توقعه في وقت سابق هذا الأسبوع.

وردا على أسئلة صحافيين الخميس حول توقعاته بشأن ما سيحدث قال بايدن إن “الأمل لا ينضب”، وإنه تحدث إلى قادة المنطقة بشأن وقف لإطلاق النار مضيفا “لكنه لن يحدث على الأرجح بحلول الاثنين”.

وأضاف بايدن أن حادث المساعدات الغذائية في غزة اليوم سيعقد المفاوضات بشأن المحتجزين.

وارتفعت حصيلة المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، في شارع الرشيد غرب مدينة غزة في شمال القطاع إلى أكثر من 109 شهداء ونحو 760 مصاب.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، إن حصيلة مجزرة شارع الرشيد ارتفعت إلى 112 شهيدا و760 إصابة، ولا يزال عدد من الضحايا لم يتم انتشالهم من محيط دوار النابلسي.

وأفادت مصادر طبية بأن الشهداء والجرحى نقلوا إلى مستشفيات: مجمع الشفاء الطبي، وكمال عدوان، والعودة، شمال قطاع غزة، مشيرة إلى أن عدد الشهداء مرشح للزيادة نظرا لوجود عدد من الحالات الحرجة، في ظل النقص الكبير في المستلزمات والأدوية، وقلة الكوادر الطبية.

وكانت قوات الاحتلال ودباباته المتمركزة في الطريق الساحلي “هارون الرشيد” في منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة، قد فتحت نيران رشاشاتها، باتجاه آلاف المواطنين من شمال قطاع غزة وتحديدا من مدينة غزة وجباليا وبيت حانون، الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية، ما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات.