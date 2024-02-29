الملك ينعم بميدالية اليوبيل الفضي على شخصيات ومؤسسات في معان

وطنا اليوم:أنعم جلالة الملك، اليوم الخميس، بميدالية اليوبيل الفضي على شخصيات ومؤسسات في محافظة معان، تقديرا لمساهماتهم في خدمة الأردن، خاصة أبناء وبنات المجتمع المحلي.

جاء ذلك خلال لقائه وجهاء وممثلين عن أهالي محافظة معان في مقر الملك المؤسس، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

وتاليا أسماء الشخصيات والمؤسسات المكرمة بميداليات اليوبيل الفضي:

– جامعة الحسين بن طلال، وتسلمها الدكتور عاطف الخرابشة، رئيس الجامعة.

– منطقة معان التنموية، وتسلمها مهند فاضل الطراونة، المدير التنفيذي للعمليات في شركة تطوير معان.

– شركة شمس معان لتوليد الطاقة، وتسلمها عامر محمود محمد الشراري.

– واحة الحجاج، وتسلمها المهندس هاني رفيق الخطاطبة – المدير التنفيذي لموقع منطقة معان التنموية.

– الشيخ سلطان فيصل حمد الجازي.

– حسني سالم علي معيوف.

– بركات سليمان علي النوافلة.

– سليمان رفيع عرموش النعيمات، مدير مدرسة ايل المهنية.

– ساري مطلق عوده السليمانيين الحويطات.

– أحمد علي محمد أبو طويلة.

– رعد عارف مهباش أبو تايه.

– المجمع الشمسي الأول، وتسلمتها المهندسة عاهدة عبدالله كريشان، مديرة الروضة الصناعية والمجمعات الشمسية.

– المرحوم محمد مشهور الجازي، وتسلمها ابنه طارق الجازي.

– أحمد غازي محمود المغربي الفناطسة، شركة الكأس البلاتيني لصناعة أكواب الكرتون.

– شركة مصنع ديفون للشوكولاتة، وتسلمها تيسير سليمان العلايا النوافلة.

– مشروع خيرات الشوبك (مصنع منتجات الألبان)، وتسلمها أيمن أيوب محمد الرواشدة، مدير المصنع.

– منتجع القرية القديمة – وادي موسى، وتسلمها أسامه عبدالله عقله النوافلة.

– مبادرة سبيل معان، وتسلمها عادل عطاالله أبو طويلة.

– إذاعة صوت الجنوب، وتسلمها علي عبدالله مفلح القرامسة، مدير دائرة الاتصال التنموي والبرامج في جامعة الحسين بن طلال.

– جمعية الجنوب للتربية الخاصة، وتسلمها مطر محمد خليل أبو رخية، رئيس الجمعية.

– جمعية الجوهرة الخيرية، وتسلمتها جميلة مرضي الجازي، رئيسة الجمعية.

– جمعية سيدات الشوبك الخيرية، وتسلمتها بسمة علي مطلق الهباهبة، رئيسة الجمعية.

– جمعية مهارات لرعاية وتأهيل ذوي الإعاقة، وتسلمتها ثروة أبو درويش، رئيسة الجمعية.

– جمعية سيدات المدورة الخيرية، وتسلمتها جميلة علي عوض أبو نوير، رئيسة الجمعية.

– فرقة معان للفنون الشعبية، وتسلمها يوسف شكري يعقوب دنكجيان.