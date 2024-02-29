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مقتل إسرائيليين اثنين في إطلاق نار جنوبي نابلس

منذ ساعة واحدة
مقتل إسرائيليين اثنين في إطلاق نار جنوبي نابلس

وطنا اليوم:أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي مقتل إسرائيليين اثنين في إطلاق نار قرب مستوطنة عيلي جنوب مدنية نابلس في الضفة الغربية.
وذكرت مصادر إعلامية عبرية أن “خلية مكونة من 3 مسلحين نفذت عملية إطلاق النار في المستوطنة.
فيما قالت مصادر صحفية فلسطينية أن أحد منفذي العملية قد استشهد وأن آخرين شاركوا في العملية قد انسحبوا من المكان.
من جهتها صحيفة معاريف الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي فعل الإنذارات في مستوطنة عيلي بسبب تخوفات من تسلل شخص آخر، من منفذي العملية، بعد أن انسحب من المكان.


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