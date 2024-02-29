الاحتلال يصدق على بناء مستوطنة جديدة جنوب بيت لحم

وطنا اليوم:أعلن وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسليئيل سموتريتش، الموافقة على بناء مستوطنة جديدة تسمى “مشمار يهودا” في “غوش عتصيون” جنوب بيت لحم بالضفة الغربية.

وقال سموتريتس إن تل أبيب ستواصل السماح ببناء المزيد من المستوطنات، مشيرا إلى مواصلة زخم الاستيطان.

ونقلت وكالة رويترز عن وزارة الدفاع في تل أبيب أن الاحتلال صادر 652 فدانا (نحو 2738 دونما) قرب مستوطنة “معاليه أدوميم” شرق القدس المحتلة.

وكان سموتريتش قد صرح عقب عملية معالي أدوميم التي أسفرت عن مقتل جندي وإصابة 8 آخرين، أن الرد على العمليات الفدائية سيكون استيطاني ببناء المزيد من الوحدات الاستيطانية