مصدر: انحراف أحد طرود الإنزالات إلى داخل مستوطنة بغلاف غزة بسبب الرياح

وطنا اليوم:قال مصدر مطلع الخميس، إنه وأثناء عملية الإنزال الجوي للمساعدات على قطاع غزة، انحرف أحد طرود المساعدات بسبب الرياح إلى داخل مستوطنة في غلاف غزة.

ونفذ الأردن الخميس، إنزالين جويين لمساعدات إغاثية وغذائية للأهل في شمال قطاع غزة، وذلك بتوجيهات ملكية.

وجاءت عملية الإنزال بالتعاون مع مملكة البحرين وسلطنة عمان الشقيقتين، وذلك لدعم ومساندة الأهل والأشقاء والوقوف معهم والتخفيف من أثار الحرب الإسرائيلية المستعرة على القطاع.

وتؤكد القوات المسلحة أنها مستمرة بإرسال المساعدات عبر جسر جوي لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية سواء كانت من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة.

وارتكبت قوات الاحتلال اليوم، مجزرة مروعة، بحق الفلسطينيين الباحثين عن الغذاء في ظل التجويع الوحشي الذي يمارسه الاحتلال بحقهم، وقتلت الدبابات والمدفعية أكثر من 100 مدنيا، وأصابت قرابة الـ600 بالرصاص، خلال انتظارهم وصول المساعدات فجرا.