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المسلماني : هناك توجه برفع رسوم المغادرة على المسافرين من المطار

منذ ساعة واحدة
المسلماني : هناك توجه برفع رسوم المغادرة على المسافرين من المطار

وطنا اليوم:قال النائب السابق امجد المسلماني، إن هناك توجه برفع رسوم المغادرة على المسافرين من مطار الملكة علياء الدولي والتي تعتبر الأعلى حالياً بين جميع الدول العالم.
وذكر المسلماني أن هذا التوجه سوف يضعنا بالمرتبة الأولى كأعلى دولة بالعالم تفرض رسوما على المسافرين من مطارها، مطالبا بعدم الأقدام على مثل هذه الخطوة مما لها أثر سلبي على حركة السياحة الأردنية والتي تعتمد أساساً على عبور المسافرين من الدول المجاورة وتزيد من أعباء الأردنيين المتراكمة على اكتافهم بسبب ارتفاع العبء الضريبي خاصة وأن شركات السياحة وشركات الطيران سوف يقومون بإضافة قيمة هذه الضريبة على التذاكر.
موضحاً أن الارتفاع على التذاكر كما يلي استخدام مرافق المطار ارتفع إلى 21% وكذلك رفع رسوم معدات وانظمة المطار إلى 8% وهذا سيرفع الضريبة على التذاكر.
وختم المسلماني “أنني مقتنع بأن الحكومة لن تتخذ أي إجراء تجاه مجموعة المطار الأردنية رغم إدراكها خطورة هذه الخطوة”.


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