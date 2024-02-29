بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الأردن يدين الاستهداف الوحشي لغزيين ينتظرون مساعدات إنسانية في شارع الرشيد

منذ ساعة واحدة
الأردن يدين الاستهداف الوحشي لغزيين ينتظرون مساعدات إنسانية في شارع الرشيد

وطنا اليوم:دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاستهداف الوحشي لقوات الاحتلال الإسرائيلي لتجمعٍ لمواطنين غزيين كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات إنسانية على دوار النابلسي قرب شارع الرشيد في قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد العشرات وإصابة المئات.
وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة على إدانة المملكة ورفضها المطلق لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي باستهداف المدنيين في قطاع غزة، في انتهاك صارخ وفاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في ظل غياب موقف دولي يوقف هذه الحرب والمجزرة الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل بحق الأشقاء الفلسطينيين، وعجز مجلس الأمن عن اتخاذ قرارٍ بوقف إطلاق النار بشكل فوري لوضع حدٍ لجرائم الحرب المتواصلة التي ترتكب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وجدد السفير القضاة دعوته للمجتمع الدولي إلى ضرورة توفير الحماية الدولية للأشقاء الفلسطينيين، وتكثيف الجهود للتوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وبما يضمن حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:05

الحكومة تقرر رفع أسعار المشتقات النفطية لشهر آذار

15:40

التعليم العالي تعلن عن منح دراسية مقدمة من حكومة تايلاند

15:32

مصدر: انحراف أحد طرود الإنزالات إلى داخل مستوطنة بغلاف غزة بسبب الرياح

15:28

توضيح من الإفتاء الأردنية حول دفع الزكاة لأهل غزة

15:22

المسلماني : هناك توجه برفع رسوم المغادرة على المسافرين من المطار

14:49

وزيرة النقل تلتقي سفير جمهورية بلغاريا لبحث مجالات التعاون

14:41

الصفدي: نمضي خلف الملك بجبهة داخلية متماسكة نفوت الفرص على كل أصوات العبث

14:37

مبادرات أهلية وشعبية أردنية تحاول إختراق الحصار الإسرائيلي على أهالي غزة

14:24

للمرة الثانية خلال ساعات.. ضربات إسرائيلية في محيط دمشق

14:16

بتوجيهات ملكية… الجيش ينفذ إنزالين جويين لمساعدات على شمالي غزة

13:11

المجلس الثقافي البريطاني يحتفي بنجاح 102 من المتفوقين في جوائز الملكة رانيا للتمّيز الأكاديمي لطلاب الشهادة البريطانية لعام 2024

13:09

مهيدات يرعى حفل تخريج عدد من طلبة كلية السياحة وإدارة الفنادق في جامعة اليرموك

وفيات
وفيات الخميس 29/2/2024وفيات الأربعاء 28/2/2024نعي فاضلوفيات الثلاثاء 27/2/2024والد مدير المراسم والتشريفات في السفارة الأردنية – لندن في ذمة الله