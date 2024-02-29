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وزيرة النقل تلتقي سفير جمهورية بلغاريا لبحث مجالات التعاون

منذ ساعة واحدة
وزيرة النقل تلتقي سفير جمهورية بلغاريا لبحث مجالات التعاون

وطنا اليوم:التقت وزيرة النقل المهندسة وسام التهمتموني في مكتبها اليوم الخميس سفير جمهورية بلغاريا لدى المملكة السيد ميتين كازاك لبحث سبل تطوير العلاقات وتعزيزها بين البلدين في مجال النقل، وحضر الاجتماع السيد سيف الحمود ملحق وزارة الخارجية وشؤون المغتربين للشؤون الأوروبية، ومدير مديرية اتفاقيات ومعاهدات النقل السيدة زين أبو رضوان.
واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها فيما يتعلق بالاتفاقيات الثنائية في مجال النقل الجوي والبحري والبري لتسهيل حركة النقل.
وأكد كازاك على اهمية تعزيز التعاون والاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص في مجال النقل الجوي والنقل البحري والاستفادة من المزايا الخاصة للبلدين في مجالات النقل.
وبدورها اكدت التهمتموني على اواصر العلاقات الطيبة التي تجمع البلدين وعلى اهمية تعزيز التعاون في مجالات النقل من خلال الاستفادة من اتفاقيات النقل الموقعة .


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