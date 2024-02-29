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للمرة الثانية خلال ساعات.. ضربات إسرائيلية في محيط دمشق

منذ 3 ثواني
للمرة الثانية خلال ساعات.. ضربات إسرائيلية في محيط دمشق

وطنا اليوم:لثاني مرة خلال ساعات سمع دوي انفجارات عنيفة ناجمة عن ضربات إسرائيلية جنوب غربي العاصمة السورية دمشق.
فيما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بأن طائرة مسيرة يرجح أنها إسرائيلية استهدفت سيارة في ريف حمص عند الحدود السورية اللبنانية.

استهداف فصائل موالية لإيران
وليل الأربعاء قتل 2 من فصائل موالية لإيران وأصيب 6 في قصف إسرائيلي على ريف دمشق، وسط تصاعد التوترات الإقليمية منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.
فيما قالت وزارة الدفاع السورية إن إسرائيل شنت هجوما جويا مساء الأربعاء من اتجاه الجولان، مستهدفة عددا من النقاط في ريف دمشق، نقلا عن وكالة أنباء “العالم العربي”. ونقلت عن مصدر عسكري قوله إن الدفاعات الجوية تصدت للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت معظمها.

تزايد الضربات منذ حرب غزة
ومنذ بدء الحرب الأهلية في سوريا عام 2011، شنت إسرائيل مئات الغارات الجوية على جارتها الشمالية، مستهدفة في المقام الأول القوات الموالية لإيران، من بينها حزب الله اللبناني، والجيش السوري.
لكن تلك الضربات تصاعدت منذ بدء الحرب في غزة بين إسرائيل وحماس قبل نحو خمسة أشهر.
ونادرا ما تعلق تل أبيب على ضربات بعينها، لكنها قالت مرارا إنها لن تسمح لإيران بترسيخ وجودها العسكري في سوريا.


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