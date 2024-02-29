مهيدات يرعى حفل تخريج عدد من طلبة كلية السياحة وإدارة الفنادق في جامعة اليرموك

وطنا اليوم:رعى مديرعام المؤسسة العامة للغذاء والدواء حفل تخريج عدد من طلبة كلية السياحة وإدارة الفنادق في جامعة اليرموك وذلك إستكمالا للبرنامج التدريبي المتخصص في تحليل المخاطرونقاط الضبط الحرجة Haccpوالذي جاء بمنحة كريمة من المؤسسة العامة للغذاء والدواء وبحضور نائب الرئيس الأستاذ الدكتور موسى الربابعة و عميد كلية السياحة وإدارة الفنادق الأستاذ الدكتور أكرم الرواشدة وعدد من الأساتذة العمداء .

وبارك مهيدات خلال كلمته باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية مشيرا إلى أهمية إبرام شراكات حقيقة مع المؤسسات الوطنية والخاصة وتفعيلها من خلال التدريب والتأهيل من خلال هذه البرامج المتخصصة والتوعوية ،داعيا المؤسسات الوطنية أن يحذوا حذو المؤسسة بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية من القطاعين العام والخاص لإعداد طلبة قادرين على المنافسة بسوق العمل من خلال الربط بين الجانبين النظري والتطبيقي.

وبين عميد كلية السياحة وإدارة الفنادق الدكتوراكرم الرواشدة خلال كلمته أنه هذه الدورة التي منحها عطوفة راعي الحفل مدير عام المؤسسة الى طلبة الكلية في زيارته الأخيرة الى جامعة اليرموك والتي تعد تتويج لنهج المؤسسات الأردنية التي تسعى الى ربط الجانب النظري بالجانب التطبيقي.. مثنيا على جهود المؤسسة العامة للغذاء والدواء في هذه الشراكة.

مشيرا أن هذه الدورة عززت لدى الطالب أسس اختيار هذه المنشآت على أساس اشتراطات صحية آخذة بعين الاعتبار تحليل المخاطر ومعرفة نقاط الضبط الحرجة في المطاعم السياحية والفندقية لتقديم كل ما هو معياري للسائح.

لذا جاءت هذه الدورة لتلبية إحتياج طلبة كلية السياحة وهم الذين ينتجون الطعام ويختارون المؤسسات السياحية والفندقية لزوار الأردن من السياح.

وشكر الرواشدة القائمين في المؤسسة العامة للغذاء والدواءعلى تعاونهم مع الجامعة مشيرا إلى أهمية استمرار هذه الدورات المتخصصة لإعداد طلبة الجامعات وتأهليلهم لسوق العمل وتعزيز التعاون بين المؤسسة والجامعة وتبادل الخبرات العلمية والعملية.

ويذكر أن هذا البرنامج جاء بواقع عشرين ساعة تدريبية تنوعت بين الجانبين النظري والتطبيقي من خلال الزيارات الميدانية الى بعض المؤسسات الغذائية والمطاعم والفنادق في محافظة اربد .