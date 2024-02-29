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وقف استقبال الزوار في تلفريك عجلون

منذ ساعة واحدة
وقف استقبال الزوار في تلفريك عجلون

وطنا اليوم:أعلنت المجموعة الأردنية للمناطق الحرّة والمناطق التنموية، عن وقف استقبال الزوار في تلفريك عجلون اليوم الخميس.
وقال مدير عام المناطق التنموية يوسف عرفات، إن سبب التوقف يرجع إلى شدة سرعة الرياح في المنطقة، مشيرا إلى أن حالة التوقف قد تمتد بحسب مستجدات الظروف الجوية السائدة.
ودعا عرفات جميع الزوار من المواطنين والمقيمين إلى التواصل المسبق على الخط الساخن للتلفريك قبل الزيارة على الرقم 0782111265.


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