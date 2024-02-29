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#عاجل قوة أمنيّة خاصة تلقي القبض على المطلوب عبد الكريم سليمان صغير الغياث

منذ ساعتين
#عاجل قوة أمنيّة خاصة تلقي القبض على المطلوب عبد الكريم سليمان صغير الغياث

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ قوّات أمنيّة خاصة نفّذت مساء الأمس مداهمة لمكان وجود أحد المطلوبين الخطرين ( ممن جرى نشر صورهم وتعميمها ) لارتباطهم بعصابات إقليمية للاتجار بالمخدرات وتهريبها في منطقة منشية الغياث في لواء الرويشد وألقت القبض عليه .
وأكّد الناطق الإعلامي أنّ المداهمة جاءت بعد جهد عملياتي واستخباري جرى خلاله تحديد مكان وجود المطلوب ( عبد الكريم سليمان صغير الغياث ) والمطلوب ب 9 طلبات بقضايا استيراد المواد المخدرة والاتجار بها والاشتراك مع عصابات دولية وإقليمية وتأليف جمعيات الأشرار وإطلاق عيارات نارية .
مشيراً إلى أنّ التحقيقات والعمل مستمر لجمع المعلومات عن باقي الاشخاص المطلوبين وإلقاء القبض عليهم .


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