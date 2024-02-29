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الأوقاف تدعو مسجلين للحج لاستلام تصاريحهم

منذ ساعتين
الأوقاف تدعو مسجلين للحج لاستلام تصاريحهم

وطنا اليوم:دعت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية من خلال دائرة الحج والعمرة، المواطنين الذين سجلوا تسجيلا أوليا للحج لهذا العام من مواليد 1/7/1952، وحتى تاريخ 28/2/1953 لاستلام تصاريحهم خلال أربعة أيام فقط.
وقالت الدائرة في بيان صدر عنها اليوم الخميس، إن تسليم التصاريح سيجري في مديريات الأوقاف في جميع محافظات المملكة، ومسجد الشهيد الملك المؤسس عبد الله الأول في منطقة العبدلي اعتبارا من صباح يوم غد الجمعة وحتى يوم الاثنين المقبل، موضحا أن ساعات العمل اليومية لاستلام التصاريح تبدأ من التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء.
وأكدت دائرة الحج والعمرة أن صلاحية التصاريح بعد استلامها من قبل الراغبين بأداء فريضة الحج 3 أيام فقط، ما يتطلب منهم الإسراع في عملية التسجيل لدى شركات الحج والعمرة المعتمدة من قبل الدائرة.


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