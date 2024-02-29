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الملك يصل إلى معان للقاء وجهاء وممثلين عن المحافظة

منذ ساعتين
الملك يصل إلى معان للقاء وجهاء وممثلين عن المحافظة

وطنا اليوم:وصل جلالة الملك عبدالله الثاني يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الخميس، إلى محافظة معان للقاء وجهاء وممثلين عن المحافظة في قصر الملك المؤسس.
وجاءت الزيارة في إطار جولة تشمل محافظات المملكة كافة، التي بدأت من العقبة يوم أمس الأربعاء، ومن ثم معان والكرك والطفيلة جنوبًا.
ويقام في محافظة معان استقبال شعبي بمناسبة اليوبيل الفضي، على المسار من جسر الترخيص وحتى قصر الملك المؤسس.


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