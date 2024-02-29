دبابات الاحتلال ترتكب مجزرة بحق فلسطينيين كانوا ينتظرون المساعدات في غزة

وطنا اليوم:تجاوزت حصيلة الشهداء الذين ارتقوا في قطاع غزة نتيجة الحرب التي تشنها إسرائيل منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، عتبة “الثلاثين 30 ألفاً”، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في القطاع صباح الخميس.

وقال المتحدث باسم الوزارة الطبيب أشرف القدرة إن “عدد الشهداء تجاوز الـ30 ألفاً” بعدما وصل إلى مستشفيات القطاع ليل الأربعاء-الخميس “79 شهيداً، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن”.

وأضاف: “الاحتلال ارتكب الخميس، مجزرة راح ضحيتها حوالي 100 شهيداً، كانوا يسعون للحصول على مساعدات قرب دوار النابلسي جنوبي مدينة غزة”.

وفي هذا السياق، استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، الخميس، جراء قصف الجيش الإسرائيلي تجمعا لمواطنين كانوا ينتظرون استلام المساعدات قرب دوار النابلسي جنوبي مدينة غزة.

وقال شهود عيان، إن الجيش الإسرائيلي قصف وأطلق النار تجاه مئات من الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون توزيع المساعدات قرب دوار النابلسي.

وأفاد الشهود، بأن هناك عددا من الشهداء والمصابين، وتم نقل العديد منهم بواسطة الطواقم الطبية والمدنيين إلى مستشفيات مدينة غزة وشمال القطاع.

وأوضحوا أن الجيش الإسرائيلي يطلق النار على الطواقم الطبية والمواطنين الذين يحاولون نقل الشهداء والمصابين، مما يعوق نقل أعداد كبيرة منهم.

ومنذ بدء حربها المدمرة على القطاع منذ نحو 5 أشهر، قطعت إسرائيل إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن قطاع غزة، وتركت نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون أوضاعا إنسانية كارثية.

وبسبب الحصار الإسرائيلي المفروض عليهم منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، اضطر سكان محافظتي غزة وشمال القطاع إلى اللجوء إلى تناول أعلاف الحيوانات بعد نفاد مخزون القمح والدقيق.

وفي 19 فبراير/ شباط الجاري، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) من أن الارتفاع الحاد في سوء التغذية بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات في قطاع غزة يشكل “تهديدا خطيرا” على صحتهم، خاصة مع استمرار الحرب المدمرة.