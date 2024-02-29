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الاستهلاكية المدنية تعلن تخفيض أسعار 300 سلعة نحو 40% قبل رمضان

منذ ساعة واحدة
الاستهلاكية المدنية تعلن تخفيض أسعار 300 سلعة نحو 40% قبل رمضان

وطنا اليوم:كشف مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة عن تخفيض أسعار معظم السلع الأساسية كالأرز والزيت من 10% وحتى 40%.
وقال القضاة، إن المؤسسة كذلك ستقوم بتخفيض أسعارها قبيل بدء شهر رمضان، وخلال الأسبوع المقبل بدءا من يوم الأربعاء الموافق 6-3 وحتى يوم الجمعة الموافق 15-3، مشيرا إلى ان هذا التخفيض سيمشل أسعار 300 سعلة والتي يزيد الطلب عليها خلال شهر رمضان.
وأكد القضاة أن أسعار السلع الأساسية في المؤسسة لهذا العام أقل من اسعار العام المنصرم، إضافة الى إنخفاض أسعارها على مستوى السوق المحلي وستبقى منخفضة طوال شهر رمضان، بهدف دعم المواطن وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهله عبر توفير أغلب احتياجاته.
وأشار إلى أن المؤسسة تسعى لحماية المواطن من غلاء الأسعار عبر توفير السلع الجيدة والمطابقة للمواصفات والمقاييس، داعيا اياهم الى عدم شراء كميات أكبر من حاجتهم والتعامل بشكل طبيعي مع هذا اشهر.
وشدد على أن هذه السلع لن تنقطع من المؤسسة ومتوفرة في مخازنها طوال ايام الشهر المبارك، الى جانب التزام جميع الشركات بتوريد البضاعة بحسب الاتفاق المبرم بينهم وبين المؤسسة، لافتا إلى ان هوامش الربح سستكون في اخفض مستوياتها.
ونوه القضاة إلى توفر خدمة تحضير الطرود الخيرية بالمواد الأساسية وبحسب طلب الجهات المعنية وتوزيعها على المحتاجين.


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