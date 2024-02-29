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بنك الإسكان “Top Employer Jordan 2024 ” للعام الثاني على التوالي

منذ ساعة واحدة
بنك الإسكان “Top Employer Jordan 2024 ” للعام الثاني على التوالي

وطنا اليوم:حصل بنك الإسكان على شهادة “Top Employer Jordan2024” في الأردن، والمقدمة من منظمة Top Employers Institute، التي تكرّم المؤسسات التي تنجح في توفير أعلى معايير الجودة والتميز في بيئة العمل الداعمة والتمكينية والمهنية لجميع موظفيها.
وتسلّم البنك شهادته للمرة الثانية على التوالي، ممثلاً بنائب رئيس- مدير الموارد البشرية، سوزان الشنطي، ضمن حفل الجائزة الذي أقيم مؤخراً في دبي/ الإمارات العربية المتحدة.
وبهذا التصنيف يحتفظ البنك بريادته في طليعة مؤسسات القطاع المصرفي والمالي؛ حيث لا يدخر جهداً للحفاظ على تميز بيئة عمله الداخلية، ومواصلة استقطاب الكفاءات والمواهب ليضيف لفريقه المتميز والمؤهل والذي يزيد عن 3 آلاف موظفة وموظف، وتطبيق أفضل المعايير في تطوير موظفيه من خلال التدريب والتحفيز، وبما يتناسب مع استراتيجيته التشغيلية وأهدافه الداعمة للابتكار والتكامل والتنوع والشمول.
وفي تعليق لها بهذه المناسبة، أعربت الشنطي عن فخرها بحصول بنك الإسكان على شهادة Top Employer للعام الثاني على التوالي، مبينة أن ذلك يأتي انعكاس للمبادرات والبرامج الاستراتيجية التي ينفذها لمنح موارده البشرية أفضل تجربة معه، بما يخدم أهدافه بخلق المزيد من القيادات الكفؤة والقادرة على رفع سوية الأداء والإنجاز، وبالتالي رفع مستوى التفوق والاستدامة، والبقاء نموذجاً يحتذى به على كل الأصعدة.
وقد حاز البنك على الشهادة بعد اجتيازه كافة متطلباتها، وبناء على نتائج التقييم الشاملة التي تضمنتها، والتي خضعت لبحث شامل في كل الجوانب الملموسة والعوامل الخاصة ببيئة العمل بالتركيز على تلك المتعلقة بالموارد البشرية. ويشار إلى أن مؤسسة Top Employers Institute من المؤسسات المعتمدة عالمياً في مجال عملها، والتي تتخذ من هولندا مقراً رئيساً له؛ وكانت قد بدأت عملها في العام 1991.


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