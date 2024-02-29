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إتلاف قرابة 250 كغم من اللحوم بجرش لمخالفتها شروط السلامة

منذ ساعة واحدة
إتلاف قرابة 250 كغم من اللحوم بجرش لمخالفتها شروط السلامة

وطنا اليوم:أتلفت لجنة السلامة العامة في محافظة جرش ومكتب مديرية الغذاء والدواء قرابة 250 كيلو غراما من اللحوم المحملة بطريقة “مخالفة”، وفق مساعد محافظ جرش لشؤون السلامة العامة نضال حجازين الخميس.
وقال حجازين، إن “لجنة السلامة أتلفت 250 كيلو غرما من اللحوم المحملة بأحد وسائل النقل المتوسطة، بطريقة تخالف شروط السلامة وغير معروف مكان ذبحها”.
وأضاف بأن “لجنة السلامة العامة ومكتب الغذاء الدواء والشرطة الملكية لحماية البيئة قامت بإتلاف كميات اللحوم من خلال إطعامها للحيوانات الموجودة بالمناطق الحرجية داخل المحافظة”.
وأشار حجازين إلى أن محافظ جرش فراس الفاعور شكل لجنة داخل المحافظة “للكشف عن المنشأة التجارية داخل المحافظة للتأكد من حصول العاملين على شهادات صحية ومطابقة لشروط السلامة العامة لتخزين المواد التموينية”.
واللجنة مكونة من مساعد محافظ جرش لشؤون السلامة العامة رئيسا وعضوية كل من لجنة السلامة والصناعة والتجارة والغذاء والدواء ومندوب من البلدية حسب الاختصاص، وفق حجازين.
وأوضح أن اللجنة ستعمل أيضا على التأكد من التزام الملاحم بشروط السلامة العامة والذبح داخل مسلخ بلدية جرش الكبرى ومطابقة عرض اللحوم داخل الملاحم لشروط السلامة العامة.


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