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تعمق تأثر الأردن بالمرتفع السيبيري يومي الخميس والجمعة

منذ ساعة واحدة
تعمق تأثر الأردن بالمرتفع السيبيري يومي الخميس والجمعة

وطنا اليوم:توقع موقع طقس العرب للتنبؤات الجوية، أن ازدياد تأثر الأردن يومي الخميس والجمعة بالمرتفع الجوي السيبيري.
وأضاف أن الطقس يكون مستقراً وبارداً بوجه عام نهاراً مع نشاط واضح على الرياح الجنوبية الشرقية التي تزيد من الشعور بالبرودة، بينما يكون الطقس بارداً إلى شديد البرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

هبات قوية
وأشار إلى أنه تترافق هذه الحالة برياح جنوبية شرقية جافة ونشطة مع هبات قوية أحياناً تزيد من الشعور بالبرودة، ومثيرة للغبار في المناطق الغربية وتشمل المرتفعات الجبلية والمناطق الشفا غورية والأغوار والبحر الميت، وقد تصل سرعة بعض الهبات إلى حدود 75 كم/ ساعة في بعض المرتفعات.
ودعا هواة السباحة بعدم السباحة في البحر الميت خلال عطلة نهاية الأسبوع، لعدة أسباب:

– تتضاعف سرعة الرياح الشرقية أثناء انحدارها من المرتفعات الجبلية باتجاه الأغوار والبحر الميت.
– ارتفاع الأمواج بفعل نشاط الرياح الشرقية.
– هبوب الرياح الشرقية سيدفع بالسباحين إلى الجانب الفلسطيني وبالتالي صعوبة العودة أو الغرق.
– نظرا لملوحة مياه البحر الميت قد يؤدي ارتفاع الأمواج إلى دخول المياه لأعين السباحين وبالتالي صعوبة في السباحة او الغرق.

– لذا يرجى الانتباه من الرياح الشرقية النشطة والأتربة المثارة، والانتباه من شدة البرد حيث تقترب درجات الحرارة الصغرى مع ساعات الصباح الباكر من الصفر المئوي خاصة في شرق المملكة، كما يرجى مراعاة الاستخدام الآمن لوسائل التدفئ.


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