جيش الاحتلال يطرد 9 جنود لرفضهم تلقي الأوامر بغزة

وطنا اليوم:ذكرت الإذاعة العبرية الرسمية، أن جيش الاحتلال قرر طرد 9 جنود من لواء جيفعاتي.

وأضافت الإذاعة العبرية، الخميس، أنه تم إخراج الجنود من قطاع بعد رفضهم الأوامر.

وقالت بأن أولياء أمور الجنود يقولون: “إنهم مرهقون، وطلبوا مقابلة مسؤول الصحة النفسية”

والأربعاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل ضابطين اثنين وإصابة 7 آخرين من لواء جفعاتي بالمعارك شمال قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان له تحت بند سُمح بالنشر، إن الرائد فتح شاحر 25 عاما من موشاف فاران، قائد سرية في كتيبة “زبار” (432)، لواء جفعاتي، ضابط قتالي في سلدا، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

وأضاف أن النقيب إيتاي سيف 24 عاما من روحام، قائد فصيل في كتيبة “زبار” (432)، لواء جفعاتي، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

وأشار إلى أنه أصيب سبعة مقاتلين من كتيبة “زبار” (432)، لواء جفعاتي، بجروح خطيرة في المعركة التي دارت شمال قطاع غزة.

و‏أعلن مستشفى سوروكا في بئر السبع، “استقبال 36 جنديا مصابا 13 منهم بحالة خطرة خلال 24 نتيجة المعارك في غزة، فيما استقبل أمس 11 مصابا، 6 منهم بحالة خطرة”.

ودخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة الـ146 على التوالي، وتستمر آلة الاحتلال الحربية عدوانها بلا هوادة، حيث يضع أهل القطاع المحاصر في مثلث الموت، المتمثل بالاستهداف والمجاعة والأوبئة.

وأسفر العدوان المتواصل على غزة عن استشهاد أكثر من 30 ألفًا، وإصابة ما يزيد عن 70 ألفا و325 شخصا، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وفقدان الآلاف تحت الأنقاض، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.