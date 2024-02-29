بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

جيش الاحتلال يطرد 9 جنود لرفضهم تلقي الأوامر بغزة

منذ ساعتين
جيش الاحتلال يطرد 9 جنود لرفضهم تلقي الأوامر بغزة

وطنا اليوم:ذكرت الإذاعة العبرية الرسمية، أن جيش الاحتلال قرر طرد 9 جنود من لواء جيفعاتي.
وأضافت الإذاعة العبرية، الخميس، أنه تم إخراج الجنود من قطاع بعد رفضهم الأوامر.
وقالت بأن أولياء أمور الجنود يقولون: “إنهم مرهقون، وطلبوا مقابلة مسؤول الصحة النفسية”
والأربعاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل ضابطين اثنين وإصابة 7 آخرين من لواء جفعاتي بالمعارك شمال قطاع غزة.
وقال جيش الاحتلال في بيان له تحت بند سُمح بالنشر، إن الرائد فتح شاحر 25 عاما من موشاف فاران، قائد سرية في كتيبة “زبار” (432)، لواء جفعاتي، ضابط قتالي في سلدا، قتل في معركة شمال قطاع غزة.
وأضاف أن النقيب إيتاي سيف 24 عاما من روحام، قائد فصيل في كتيبة “زبار” (432)، لواء جفعاتي، قتل في معركة شمال قطاع غزة.
وأشار إلى أنه أصيب سبعة مقاتلين من كتيبة “زبار” (432)، لواء جفعاتي، بجروح خطيرة في المعركة التي دارت شمال قطاع غزة.
و‏أعلن مستشفى سوروكا في بئر السبع، “استقبال 36 جنديا مصابا 13 منهم بحالة خطرة خلال 24 نتيجة المعارك في غزة، فيما استقبل أمس 11 مصابا، 6 منهم بحالة خطرة”.
ودخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة الـ146 على التوالي، وتستمر آلة الاحتلال الحربية عدوانها بلا هوادة، حيث يضع أهل القطاع المحاصر في مثلث الموت، المتمثل بالاستهداف والمجاعة والأوبئة.
وأسفر العدوان المتواصل على غزة عن استشهاد أكثر من 30 ألفًا، وإصابة ما يزيد عن 70 ألفا و325 شخصا، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وفقدان الآلاف تحت الأنقاض، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:19

#عاجل قوة أمنيّة خاصة تلقي القبض على المطلوب عبد الكريم سليمان صغير الغياث

12:17

الأوقاف تدعو مسجلين للحج لاستلام تصاريحهم

12:13

الملك يصل إلى معان للقاء وجهاء وممثلين عن المحافظة

11:37

م. فادي العمرو : في الجدل حول الإنزالات الجوية الأردنية على غزة..دعوةٌ للتركيز على الهدف

11:25

دبابات الاحتلال ترتكب مجزرة بحق فلسطينيين كانوا ينتظرون المساعدات في غزة

11:13

الاستهلاكية المدنية تعلن تخفيض أسعار 300 سلعة نحو 40% قبل رمضان

11:07

صناعة عمان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة تنظمان يوما توعويا حول تنمية مهارات المرأة

11:04

مشروع حكومي بـ 10 ملايين دينار لتأهيل شوارع شريانية للمشاة في عمّان

10:59

استشهاد أسير فلسطيني في سجون الاحتلال

10:56

بنك الإسكان “Top Employer Jordan 2024 ” للعام الثاني على التوالي

10:21

إتلاف قرابة 250 كغم من اللحوم بجرش لمخالفتها شروط السلامة

10:16

تعمق تأثر الأردن بالمرتفع السيبيري يومي الخميس والجمعة

وفيات
وفيات الخميس 29/2/2024وفيات الأربعاء 28/2/2024نعي فاضلوفيات الثلاثاء 27/2/2024والد مدير المراسم والتشريفات في السفارة الأردنية – لندن في ذمة الله