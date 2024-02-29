الصناعة والتجارة : سقوف سعرية لأي سلعة يرتفع سعرها

وطنا اليوم:قال الناطق الاعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ينال البرماوي، إن تحديد سقوف سعرية على الدواجن وأي سلعة أخرى، هو خيار تلجأ له الوزارة لمنع ارتفاع الأسعار بالسوق المحلي.

وقال اليوم الخميس، تعليقا على الارتفاعات التي حدثت على أسعار الدواجن في السوق المحلي، قبيل شهر رمضان المبارك.

وأضاف ، أن أسعار الدواجن حاليا مستقرة، رغم بعض الارتفاعات الطفيفة التي حدثت في الأيام القليلة الماضية.

وأشار إلى أنه في حال وجود ارتفاعات غير مبررة على أسعار الدواجن وأي سلعة أخرى، ستقوم الوزارة باتخاذ “صلاحيتها القانونية” ووضع سقوف سعرية على هذه السلع.

وبين أن الوزارة تقوم بجولات ميدانية، خاصة قبل شهر رمضان المبارك، للاطلاع على أسعار السلع في السوق، وضمان أن تكون الأسعار عادلة للمستهلك والتاجر.

من جهته، قال مساعد امين عام وزارة الزراعة لشؤون التسويق والجودة، المهندس خليل عمرو، إن وزارة الزراعة علقت تصدير الدواجن خارج المملكة منذ شهر شباط.

وبين عمرو، أن الأزمة التي حدثت في البحر الأحمر، تسببت بتأخير استيراد الأعلاف إلى الأردن، ما دفع وزارة الزراعة إلى اتخاذ إجراءات كفيلة لتوفير مدخلات انتاج الدواجن.