استشهاد لبناني وزوجته في غارات إسرائيلية على الجنوب

وطنا اليوم:استشهد مواطن لبناني وزوجته، مساء الأربعاء، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمنزلهما في جنوب لبنان.

وأفاد وسائل إعلام بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت سلسلة غارات على عدد من البلدات في جنوب لبنان، واستهدفت الغارات الطريق العام بين بلدتي كفرا وصديقين، ما أسفر عن استشهاد مواطن لبناني وزوجته جراء قصف منزلهما.

وأضافت أن طيران الاحتلال شن غارات على بلدة الزلوطية في وقت سابق مساء اليوم، كما استهدفت مدفعية الاحتلال بلدات حولا، ومركبا، وميس الجبل ووادي السلوقي.