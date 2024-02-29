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إلقاء القبض على قاتل طفل في عمان

منذ 5 ثواني
إلقاء القبض على قاتل طفل في عمان

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه ورد بلاغ إلى غرفة عمليات شرطة جنوب عمان مساء اليوم يُفيد بفقدان طفل يبلغ من العمر 10 سنوات بمنطقة ناعور، إذ تم العثور عليه مقتولاً بعد تعرّضه للخنق من قبل مجهول .
وأكّد الناطق الإعلامي أنّ فريقاً تحقيقياً من البحث الجنائي وشرطة جنوب عمان تمكنوا وخلال مُدّة قصيرة من حصر الاشتباه بأحد الأشخاص وأُلقي القبض عليه وبوشرت التحقيقات معه تمهيداً لإحالته للقضاء.


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