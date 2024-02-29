المنسق العام لمكتب الشباب في حزب إرادة: حزبنا يثبت مؤسسيته وأنه على مسافة واحدة من الشباب ولا حظوات بعيدا عن المعايير

وطنا اليوم-صرح المنسق العام لمكتب الشباب في حزب إرادة الشاب أحمد البواعنة بأن مكتب الشباب في الحزب ممثلا بهيئته العامة يعتز بنهج الحزب وشفافيته، ويؤكدون ثقتهم بقيادة الحزب الممكنة لهم والتي هي على مسافة واحدة منهم جميعا.

وأكد البواعنة أن خبر إستقالة أحد الشباب وتسبيب تلك الإستقالة بأن الحزب لم يمنحه مقعد الشباب على القائمة الوطنية ما زادهم إلا ثقة بأن حزبهم يسير وفق خطى ثابتة وواثقة، فالحزب الذي يضع معايير من قبل لجنة محلفة لا يمنح حظوات بعيدة عن المعايير، وكان الأحرى بالزميل الذي يحترمه شباب الحزب كما يحترم أهله ومنبته الطيب أن يتقدم بطلب ترشيحه داخليا كغيره من الشباب.

وعليه، يؤكد مكتب شباب الحزب تغليب المصلحة العامة على أي مصالح خاصة فنحن قدمنا من أجل وطن وليس مقاعد نيابية، إذ أن مكتب الشباب ممكن ضمن مؤسسة الحزب ويتمثل هذا التمكين بوجود هيكل تنظيمي لمكتب آلشباب مستقل ويعمل ضمن استراتيجية وضعها الشباب بأيديهم، كما أن جميع مؤسسات الحزب ممثل بها الشباب بحد أدنى نص عليها نظام الحزب الأساسي.

هذا ويذكر بأن عضوية مكتب الشباب متاحة لجميع الشباب في حزب إرادة.