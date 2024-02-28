الميثاق في الطفيلة يعقد لقاءً استقطابياً مع اكثر من ١٥٠ قامة وطنية

وطنا اليوم- السبت ٢٩ شباط ٢٠٢٤ -عقد حزب الميثاق الوطني لقاءً استقطابيا في المحافظة الهاشمية “الطفيلة ” مع اكثر من ١٥٠ قامة وطنية من ابناء المحافظة بحضور أمين عام حزب الميثاق الوطني الدكتور محمد حسن المومني وعدد من اعضاء المكتب السياسي والمجلس المركزي واعضاء الحزب بدعوة من عضو المجلس المركزي الدكتور خليل الحجاج.

أمين عام حزب الميثاق الوطني الدكتور محمد حسين المومني قال أن هذا اللقاء الاستقطابي جاء ليستمع فيه أعضاء الحزب إلى آراء واقتراحات ابناء المحافظة الهاشمية مؤكداً على أهمية السير في العملية الحزبية دون تردد .

وأكد المومني على أن القضية الفلسطينية هي القضية الاولى على الساحة العربية والدولية وأن ما يمر به الأشقاء في غزة وفي مدن الضفة الغربية لا يحتمله العقل ولا المنطق وأننا في المملكة الاردنية الهاشمية خلف جلالة الملك المفدى الذي وأينا بالامس مشاركته شخصيا بالانزال لايصال المساعدات للاشقاء وهذا مدعاة للفخر لكل اردني واردنية وياتي الموقف الاردني في دعم الأشقاء ومساندتهم ويأتي الاردني المنسجم قيادةً وشعباً حرصاً منا على مستقبل أهلنا في فلسطين.

وتحدث الامين العام للحضور عن ثوابت الحزب، وهي الدين والعرش والجيش والأجهزة الأمنية والوحدة الوطنية وفلسطين والقدس.

وفي الختام جرى حوار موسع بين الحضور الذين اثروا اللقاء بمداخلاتهم التي تنم عن حرصهم على هذا الوطن الذي يكبر بابناءه ، وأجاب فيه أعضاء الحزب على أسئلة واستفسارات الحضور بكل شفافية ووضوح.