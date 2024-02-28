ليبرمان: نتنياهو سيقيم دولة فلسطينية ويبيع أمن إسرائيل لتجنب الفشل الأخطر في التاريخ

وطنا اليوم:قال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، أفيغدور ليبرمان، الأربعاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيلتزم أمام السعوديين بإقامة دولة فلسطينية مقابل تدريبهم على برنامجهم النووي.

وأضاف ليبرمان إن “عملية صنع القرار لديه سياسية بحتة، كل الاعتبارات وكل ما يوجهه هو مجرد اعتبارات سياسية وبقاء شخصي ومسألة إرثه، كل شيء آخر ليس مثيرا للاهتمام”.

وأكد أن نتنياهو ومن أجل تجنب الفشل الأخطر في تاريخ إسرائيل المتمثل في إرثه التاريخي، فإنه “سيبيع أمن إسرائيل”.

وأضاف ليبرمان في مقابلة صحفية:

البرنامج النووي سيضع الشرق الأوسط برمته في سباق نووي مجنون بموافقة نتنياهو.

نتنياهو يريد أن يتفاخر فقط بإبرام اتفاق مع السعوديين.

نتنياهو سيقيم دولة فلسطينية ويبيع أمن إسرائيل.

وصاغ ليبرمان عام 2016 وثيقة من 11 صفحة تحذر من خطط حماس لاقتحام قطاع غزة، واجتياح المجتمعات جنوبي إسرائيل، وشن مجازر واحتجاز رهائن.

الوثيقة التي نشرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أجزاء منها أكتوبر الماضي، حذرت من خطط مرتبطة بهجوم 7 أكتوبر، وأشارت إلى أن المسؤولين الإسرائيليين كانوا على علم منذ عدة سنوات باحتمال وقوع مثل هذا الهجوم الذي شنته حماس، لكنهم على ما يبدو لم يأخذوا الأمر على محمل الجد.

وحمل ليبرمان نتنياهو مرارا مسؤولية الفشل في التصدي لهجوم 7 أكتوبر والتعامل مع تبعات الحرب المنفجرة في قطاع غزة.

وكان رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق عاموس جلعاد، قد قال إن نتنياهو مستعد لكشف الأسرار والمساس بأمن الدولة.