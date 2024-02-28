بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

حزب إرادة يلتقي أعضاؤه من الإدارة المحلية في محافظات الجنوب الكرك .. صور وفيديو

منذ ساعة واحدة
حزب إرادة يلتقي أعضاؤه من الإدارة المحلية في محافظات الجنوب الكرك .. صور وفيديو

وطنا اليوم:نظمت الأمانة العامة لحزب إرادة في مقر الحزب في الكرك لقاء مع رؤساء المجالس البلدية ومجالس المحافظات وأعضاء هذه المجالس الأعضاء في الحزب في محافظات الجنوب.
ويهدف اللقاء إلى الاستماع من فريق الإدارة المحلية في الجنوب حول التحديات التي تواجه مجالس المحافظات والبلديات والحلول والمقترحات التي تساهم بالخروج في تصور واضح لتطوير الإدارة المحلية في برنامج الحزب.
وقال الأمين العام للحزب نضال البطاينة إن لجنة الإدارة المحلية في الحزب تعمل على وضع الخطوط العريضة لبرنامج الحزب للوصول إلى مسودة ستعرض على أعضاء الإدارة المحلية لمناقشتها و الحصول على تغذية راجعة منهم حولها لاعداد برنامج الحزب للإدارة المحلية.
وأضاف أن أعضاء الحزب من رؤساء بلديات وأعضاء مجالس بلدية ومجالس محافظات هم الخبراء في الإدارة المحلية و جزء من الفريق الاستشاري الذي سيطلع على جميع مراحل اعداد برنامج الحزب في هذا المجال.
وقدم رؤساء البلديات ومجالس المحافظات والاعضاء مداخلات حول تحديات العمل البلدي ومجالس المحافظات ، ومن أبرزها افتقار مجالس المحافظات للرقابة على المشاريع وعدم تدوير موازنة مجالس المحافظات وقصر السنة المالية التي لا تكفي لتنفيذ المشاريع وقلة موازنات مجالس المحافظات.
وأشاروا إلى عدم وجود آلية واضحة لتنفيذ مشاريع استثمارية ومنع نقل المخصصات من قطاع إلى قطاع آخر والمساحة الواسعة لحدود البلديات ومشكلة التنظيم في البلديات والعمل على تأهيل موظفي البلديات.

 

 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:27

مقتل أول متظاهر في احتجاجات السويداء برصاص النظام السوري

19:54

الأردن: أكثر من مليوني فلسطيني يواجهون خطر المجاعة في غزة

19:47

ليبرمان: نتنياهو سيقيم دولة فلسطينية ويبيع أمن إسرائيل لتجنب الفشل الأخطر في التاريخ

19:37

بعد اتهامات ترامب.. ترقب لفحص جو بايدن الطبي

19:26

التعليم العالي تعلن نتائج الترشيح الأولي للمنح الهنغارية

19:19

رسميا.. خروج مستشفى كمال عدوان في غزة عن الخدمة

19:16

أورنج الأردن: الشمول الرقمي والمساواة ركيزتان لانضمام النساء لقطاع التكنولوجيا

19:14

الخليج للتأمين – الأردن تكرم موظفي المبيعات لعام 2023

19:13

صندوق دعم البحث العلمي والتطوير في الصناعة ينفذ برنامج زمالات القادة في الابتكار (LIF) للعام 2024

19:04

الملك ينعم بميدالية اليوبيل الفضي على شخصيات ومؤسسات في العقبة

19:02

الملك: العقبة تعكس صورة الأردن الطموح

16:41

الملك والملكة وولي العهد يستهلون زياراتهم لمحافظات المملكة من العقبة

وفيات
وفيات الأربعاء 28/2/2024نعي فاضلوفيات الثلاثاء 27/2/2024والد مدير المراسم والتشريفات في السفارة الأردنية – لندن في ذمة اللهعميد عشيرة الزعبي في مدينة الرمثا الحاج محمود سعيد الداود في ذمة الله