حزب إرادة يلتقي أعضاؤه من الإدارة المحلية في محافظات الجنوب الكرك .. صور وفيديو

وطنا اليوم:نظمت الأمانة العامة لحزب إرادة في مقر الحزب في الكرك لقاء مع رؤساء المجالس البلدية ومجالس المحافظات وأعضاء هذه المجالس الأعضاء في الحزب في محافظات الجنوب.

ويهدف اللقاء إلى الاستماع من فريق الإدارة المحلية في الجنوب حول التحديات التي تواجه مجالس المحافظات والبلديات والحلول والمقترحات التي تساهم بالخروج في تصور واضح لتطوير الإدارة المحلية في برنامج الحزب.

وقال الأمين العام للحزب نضال البطاينة إن لجنة الإدارة المحلية في الحزب تعمل على وضع الخطوط العريضة لبرنامج الحزب للوصول إلى مسودة ستعرض على أعضاء الإدارة المحلية لمناقشتها و الحصول على تغذية راجعة منهم حولها لاعداد برنامج الحزب للإدارة المحلية.

وأضاف أن أعضاء الحزب من رؤساء بلديات وأعضاء مجالس بلدية ومجالس محافظات هم الخبراء في الإدارة المحلية و جزء من الفريق الاستشاري الذي سيطلع على جميع مراحل اعداد برنامج الحزب في هذا المجال.

وقدم رؤساء البلديات ومجالس المحافظات والاعضاء مداخلات حول تحديات العمل البلدي ومجالس المحافظات ، ومن أبرزها افتقار مجالس المحافظات للرقابة على المشاريع وعدم تدوير موازنة مجالس المحافظات وقصر السنة المالية التي لا تكفي لتنفيذ المشاريع وقلة موازنات مجالس المحافظات.

وأشاروا إلى عدم وجود آلية واضحة لتنفيذ مشاريع استثمارية ومنع نقل المخصصات من قطاع إلى قطاع آخر والمساحة الواسعة لحدود البلديات ومشكلة التنظيم في البلديات والعمل على تأهيل موظفي البلديات.