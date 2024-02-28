بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

رسميا.. خروج مستشفى كمال عدوان في غزة عن الخدمة

منذ ساعة واحدة
رسميا.. خروج مستشفى كمال عدوان في غزة عن الخدمة

وطنا اليوم:أعلن مدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية، الذي يخدم محافظتي الشمال وغزة في القطاع المحاصر، الأربعاء، توقفه عن العمل بشكل كلي بسبب “نقص الوقود”.
وأضاف أبو صفية، خلال مؤتمر صحفي، أن مستشفى كمال عدوان كان آخر مستشفى يقدم الخدمات في محافظتي الشمال وغزة، بعد توقف مستشفى العودة الثلاثاء، بسبب نقص الوقود أيضا.
وأكد أن أعداد مراجعي المستشفى من المرضى والمصابين “هائلة”، نتيجة حالة المجاعة وانتشار الأمراض بشكل كبير.
وأشار إلى أن توقف المستشفى سيؤدي إلى حرمان مئات الآلاف من الفلسطينيين من حقهم في العلاج، وزيادة عدد الشهداء في الفترة المقبلة.
وتحدث عن استشهاد 4 أطفال خلال الأيام الماضية في المستشفى بسبب سوء التغذية والجفاف.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي منع وصول المساعدات الطبية والإغاثية إلى شمالي قطاع غزة، مع استمرار عدوانه المستعر لليوم 145 في القطاع المنكوب.
وانضم مستشفى كمال عدوان إلى عشرات المستشفيات التي خرجت عن الخدمة في قطاع غزة، والتي تؤوي آلاف النازحين والجرحى والمرضى.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:27

مقتل أول متظاهر في احتجاجات السويداء برصاص النظام السوري

19:54

الأردن: أكثر من مليوني فلسطيني يواجهون خطر المجاعة في غزة

19:47

ليبرمان: نتنياهو سيقيم دولة فلسطينية ويبيع أمن إسرائيل لتجنب الفشل الأخطر في التاريخ

19:37

بعد اتهامات ترامب.. ترقب لفحص جو بايدن الطبي

19:29

حزب إرادة يلتقي أعضاؤه من الإدارة المحلية في محافظات الجنوب الكرك .. صور وفيديو

19:26

التعليم العالي تعلن نتائج الترشيح الأولي للمنح الهنغارية

19:16

أورنج الأردن: الشمول الرقمي والمساواة ركيزتان لانضمام النساء لقطاع التكنولوجيا

19:14

الخليج للتأمين – الأردن تكرم موظفي المبيعات لعام 2023

19:13

صندوق دعم البحث العلمي والتطوير في الصناعة ينفذ برنامج زمالات القادة في الابتكار (LIF) للعام 2024

19:04

الملك ينعم بميدالية اليوبيل الفضي على شخصيات ومؤسسات في العقبة

19:02

الملك: العقبة تعكس صورة الأردن الطموح

16:41

الملك والملكة وولي العهد يستهلون زياراتهم لمحافظات المملكة من العقبة

وفيات
وفيات الأربعاء 28/2/2024نعي فاضلوفيات الثلاثاء 27/2/2024والد مدير المراسم والتشريفات في السفارة الأردنية – لندن في ذمة اللهعميد عشيرة الزعبي في مدينة الرمثا الحاج محمود سعيد الداود في ذمة الله