رسميا.. خروج مستشفى كمال عدوان في غزة عن الخدمة

وطنا اليوم:أعلن مدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية، الذي يخدم محافظتي الشمال وغزة في القطاع المحاصر، الأربعاء، توقفه عن العمل بشكل كلي بسبب “نقص الوقود”.

وأضاف أبو صفية، خلال مؤتمر صحفي، أن مستشفى كمال عدوان كان آخر مستشفى يقدم الخدمات في محافظتي الشمال وغزة، بعد توقف مستشفى العودة الثلاثاء، بسبب نقص الوقود أيضا.

وأكد أن أعداد مراجعي المستشفى من المرضى والمصابين “هائلة”، نتيجة حالة المجاعة وانتشار الأمراض بشكل كبير.

وأشار إلى أن توقف المستشفى سيؤدي إلى حرمان مئات الآلاف من الفلسطينيين من حقهم في العلاج، وزيادة عدد الشهداء في الفترة المقبلة.

وتحدث عن استشهاد 4 أطفال خلال الأيام الماضية في المستشفى بسبب سوء التغذية والجفاف.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي منع وصول المساعدات الطبية والإغاثية إلى شمالي قطاع غزة، مع استمرار عدوانه المستعر لليوم 145 في القطاع المنكوب.

وانضم مستشفى كمال عدوان إلى عشرات المستشفيات التي خرجت عن الخدمة في قطاع غزة، والتي تؤوي آلاف النازحين والجرحى والمرضى.