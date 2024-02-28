أورنج الأردن: الشمول الرقمي والمساواة ركيزتان لانضمام النساء لقطاع التكنولوجيا

وطنا اليوم:جدّدت أورنج الأردن تأكيدها على أهمية انضمام المرأة لقطاع التكنولوجيا لتحقيق المزيد من النمو وذلك خلال مشاركتها ورعايتها كشريك الاتصالات لمنتدى تمكين المرأة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات SHETECHS 2024، والذي عقدته جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج” تحت رعاية سمو الأميرة سمية بنت الحسن في 27 شباط \ فبراير في فندق جراند حياة في عمان، حيث تمحورت نسخة هذا العام التي ضمت خبراء وصنّاع قرار وسيدات لامعات في مجال التكنولوجيا حول “تعزيز نمو الأعمال من خلال تمكين المرأة في مجال التكنولوجيا”.

وعقدت سلسلة من الجلسات التي تناولت عدداً من المواضيع الهامة مثل كيفية زيادة الربحية عبر استقطاب المزيد من السيدات إلى قطاع التكنولوجيا، وتمكين النساء من الوصول إلى مناصب قيادية، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتشجيع الشركات على توظيف المزيد من السيدات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على قصص نجاح سيدات آمنّ بقدراتهن وحققن نجاحات استطعن من خلالها التميز في فضاء التكنولوجيا ليقدمن نموذجاً لمزيد من النساء للالتحاق بركب النجاح.

وبحسب المدير التنفيذي لوحدة الاتصال المؤسسي والاستدامة المهندسة رنا الدبابنة التي شاركت في جلسة “مساهمة النساء في تحقيق النمو والربحية في قطاع التكنولوجيا” فإن انضمام المزيد من المبدعات إلى قطاع التكنولوجيا الحيوي خصوصاً في المناصب القيادية يسهم في دفع عجلة الاقتصاد قدماً حيث أشارت الدراسات إلى أن معدل العائد على الأصول يزيد بمقدار 3 أضعاف في الشركات، كما تتضاعف نسبة العائد على حقوق المساهمين بمقدار ضعفين، ما يقود إلى زيادة الاستثمار في القطاع أي المزيد من الربحية وقصص النجاح.

وأشادت المهندسة الدبابنة خلال حديثها ببعض قصص النجاح لسيدات نفذن مشاريعهن التكنولوجية أو المدعومة بالتكنولوجيا ضمن برامج ومبادرات أورنج الأردن، بما في ذلك مراكز أورنج الرقمية وغيرها والتي تركز على تعزيز التعليم والشمول الرقمي والاحتفاء بقيم التنوع والمساواة بين الجنسين بوصفها تمثل التزامات راسخة في استراتيجية أورنج الأردن.

وأعلنت المهندسة الدبابنة على هامش الجلسة عن فتح باب التسجيل للنسخة الثالثة من جائزة “ملهمة التغيير” التي أطلقتها إنتاج وأورنج الأردن منذ عام 2022 والهادفة إلى تعزيز المنافسة بين السيدات بناءً على مشاريعهن الريادية.

ويمكن التسجيل من خلال:

https://orange.jo/ar/pages/inspiring-change-award

وسلط الخبراء والمشاركون الضوء على أهمية العمل المشترك بين جميع القطاعات لتحويل قطاع التكنولوجيا إلى بيئة تحتفي بالنساء وتشجع انضمامهن بصورة تتجاوز التمثيل الرمزي إلى التمكين الفعلي والملموس.

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