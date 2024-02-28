الخليج للتأمين – الأردن تكرم موظفي المبيعات لعام 2023

وطنا اليوم:في إطار تقديرها للأداء المتميز لفريقها، نظمت مجموعة الخليج للتأمين في الأردن حفلاً تكريمياً لأوائل موظفي المبيعات، الذين حققوا انجازات لافتة خلال عام 2023 حيث قدم الدكتور علي الوزني – الرئيس التنفيذي – الجوائز للموظفين، شاكراً لهم جهودهم المبذولة لتحقيق الأهداف المرجوة ومتمنياً لهم مزيدا من النجاح.

وإستمع الحضور إلى كلمات من المدراء والموظفين الفائزين الذين أعربوا عن امتنانهم لبيئة العمل المحفزة وللتنوع في البرامج التأمينية والقنوات الإلكترونية المتاحة لهم، والتي أسهمت في تحقيقهم لهذه النتائج الملفتة. وأكدوا على عزمهم لبذل أقصى ما في وسعهم للوصول إلى مراتب أعلى من النجاح في العام الجاري.