الملك ينعم بميدالية اليوبيل الفضي على شخصيات ومؤسسات في العقبة

وطنا اليوم:أنعم جلالة الملك جلالة الملك عبدالله الثاني بميدالية اليوبيل الفضي على شخصيات ومؤسسات في محافظة العقبة، تقديرا لمساهماتهم في خدمة الأردن، خاصة أبناء وبنات المجتمع المحلي.

جاء ذلك خلال لقاء جلالته وجهاء وممثلين عن أهالي محافظة العقبة في ساحة القلعة المطلة على خليج العقبة، اليوم الأربعاء.

وتاليا أسماء الشخصيات والمؤسسات المكرمة بميداليات اليوبيل الفضي:

-شركة الموانئ الصناعية الأردنية، وتسلمها محمد الذنيبات.

– واحة أيلة، وتسلمها خالد صبيح المصري.

– موسى سلامة عيد العمارين.

– أنس أحمد جعفر القرالة.

– روديكا إلينا بون عثامنة.

– مصانع كلاسيك فاشن، وتسلمها سنال كومار.

– شركة أوربيت لصناعات الألمنيوم، وتسلمها حسان دعبول.

– شركة سندباد للنقل البحري، وتسلمها ثائر درويش.

– الفريق الأزرق، وتسلمها علاء الحساسين.

– مدينة العقبة الصناعية الدولية، وتسلمها مأمون القسوس، الرئيس التنفيذي للعمليات في مدينة العقبة الصناعية الدولية.

– لجنة رياضة الهجن الأردنية، وتسلمها علي المسامرة العقيلات، رئيس اللجنة.

– فرقة العقبة البحرية للفنون الشعبية، وتسلمها رئيس الفرقة عماد الكباريتي.

– جمعية وادي عربة التعاونية الزراعية متعددة الأغراض، وتسلمها رئيس الجمعية حمود السعيديين.

– شركة ميناء حاويات العقبة، وتسلمها هندريك نيجوف.

– نادي اليخوت الملكي، وتسلمها سليم الفرخ.

– شركة تطوير العقبة، وتسلمها حسين الصفدي.

– الشويخ مول/ العقبة، وتسلمها زياد الشويخ.

– الاتحاد الملكي الأردني للرياضات البحرية، وتسلمها محمد عبد صالح المغربي، رئيس نادي الرياضات البحرية.

– إياد خليل محمد أبو خرمة، مؤسس ومالك مدينة العقبة الرقمية.

– نادية علي هليل الخضيرات.

– تامر ناصر بهاء الدين بسيسو.

– الطبيب مروان علي مصطفى شريم.

– حنان عزمي أبو عثمان.

– مجموعة موانئ أبوظبي، وتسلمها أحمد المطوع.

– مشروع صحارى فورست، وتسلمها لارس ميرين.