الملك والملكة وولي العهد يستهلون زياراتهم لمحافظات المملكة من العقبة

وطنا اليوم:استهل جلالة الملك عبدالله الثاني، ترافقه جلالة الملكة رانيا العبدالله وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، من العقبة، زياراته لمحافظات المملكة بمناسبة اليوبيل الفضي.

وزار الملك رفقة الملكة وولي العهد، ساحة الثورة العربية الكبرى في العقبة، قبيل لقائه وجهاء وممثلين عن أهالي المحافظة في قلعة العقبة.