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بلتاجي: المساعدات الغذائية التي أنزلت على غزة كانت بعد استشارة أطباء

منذ ساعتين
بلتاجي: المساعدات الغذائية التي أنزلت على غزة كانت بعد استشارة أطباء

وطنا اليوم:قال منسق مبادرة إنزال مساعدات جوية لغزة عمر بلتاجي، الأربعاء، إنه تم التركيز على مواد أساسية بعد استشارة أطباء مختصين لإنزالها في قطاع غزة.
وأوضح بلتاجي، أن وفد المبادرة مكون من عدة أشخاص من منسقي الحملة، مشيرا إلى أنهم اجتمعوا مع نقابة الأطباء الأردنيين، وتمت مناقشة الوضع الصحي القائم الآن في غزة.
وأضاف أنه تم الاتفاق على إرسال ماء نظيف في ظل عدم توفر الماء النظيف شمال القطاع، وحليب الأطفال لعدم توفره في الأسواق، والطحين لأنه غير متوفر أيضا، إضافة إلى فواكه مجففة وتمور لأنها تحتوي على سكر ومواد ممكن أن تعطيهم الطاقة لعدم توفر بدائل حالية في القطاع.


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