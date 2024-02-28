بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

القبض على شخص قتل آخر خلال مشاجرة في منطقة البقعة

منذ 4 ثواني
القبض على شخص قتل آخر خلال مشاجرة في منطقة البقعة

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ بلاغاً ورد إلى غرفة عمليات شرطة البلقاء أمس بوجود شخص ثلاثيني تعرّض للطعن، في منطقة البقعة إثر مشاجرة مع آخرين، حيث وعلى الفور جرى التحرّك للمكان وتبين أنه توفى نتيجة إصاباته وجرى نقل الجثة إلى مركز الطب الشرعي، وبوشرت التحقيقات لتحديد مرتكب الجريمة والقبض عليه.
وأكّد الناطق الإعلامي أنه ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات تمكّن المحققون من البحث الجنائي ومديرية شرطة البلقاء من حصر المشتبه به وضبطه وأداة الجريمة والتحقيقات جارية .


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:51

ارتفاع تصنيف الأردن عالميا بسرعة الإنترنت

15:44

“العمل”: 507 حالات لعمل أطفال مكتشفة في 2023 وتحرير 242 مخالفة و259 إنذار بحق منشآت مخالفة

15:33

الأردن لا ترده عن دربه مكائد الصغار

15:23

مكتب شباب حزب إرادة يستضيف تعليلة اسبوعية كل أربعاء لتعزيز الحوار وفهم العملية السياسية .. صور وفيديو

15:16

مهيدات: المؤسسة بصدد إطلاق برنامج التاجر الذهبي لشركات الأدوية

15:13

البنك الأوربي للتنمية : ملتزمون جدا بدعم الأردن واقتصاده

15:04

النائب الخلايلة يكشف عن قضية فساد كبيرة تحت القبة

14:58

شاهد: مذيع أمريكي شهير يسخر من سياسة بايدن تجاه الحرب بغزة

14:15

الأشغال: وحدات إنارة شمسية وكوابل ألمنيوم للحد من العبث

14:06

الكشف عن معلومات صادمة حول سبب قتل الطيار الأمريكي لنفسه

14:01

الخصاونة يضع حجر الأساس لمعبر حدود الدرة بين الأردن والسعودية

13:13

الشريدة: الخصاونة قصد المشككين وليس النواب

وفيات
وفيات الأربعاء 28/2/2024نعي فاضلوفيات الثلاثاء 27/2/2024والد مدير المراسم والتشريفات في السفارة الأردنية – لندن في ذمة اللهعميد عشيرة الزعبي في مدينة الرمثا الحاج محمود سعيد الداود في ذمة الله