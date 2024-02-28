ارتفاع تصنيف الأردن عالميا بسرعة الإنترنت

وطنا اليوم:أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات عن ارتفاع تصنيف الأردن عالميا وعربيا بسرعة الإنترنت وفقا لموقع أوكلا (Ookla) العالمي لقياس سرعات الإنترنت.

ووفق بيان أصدرته الهيئة الأربعاء، تصدر الأردن المرتبة 35 عالميا في معدل سرعات الإنترنت ، حيث بلغ متوسط سرعاته الثابتة (الفايبر و ADSL) بواقع 126,47 ميجابايت في الثانية وذلك عن شهر كانون الثاني/يناير للعام الجاري 2024 .

وبحسب الهيئة، من المتوقع استمرار ارتفاع المعدل للفترة القادمة حيال ازدياد أعداد اشتراكات الإنترنت الخاصة بالفايبر وبخاصة في مناطق محافظات إقليم الوسط.

وقالت إن “التصنيف الجديد الذي تقدم فيه الأردن أربعة مراكز في التصنيف الدولي خلال وقت قصير يعكس الجهود المتميزة التي تسعى الهيئة لتحقيقها للوصول إلى قطاع اتصالات متطور ينافس الدول العالمية والإقليمية المتسارعة في مواكبة أحدث التطورات على صعيد التقدم المستمر في هذا المجال، لا سيما تشجيع الشركات من خلال خلق روح تنافسية إزاء تقديم خدمات إنترنت مميزة كفيلة بوضع الأردن في مصاف الدول المتقدمة لكون قطاع الاتصالات بات من أهم القطاعات التي تعتمد عليه باقي القطاعات الأخرى في تقديم خدماتها”