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مكتب شباب حزب إرادة يستضيف تعليلة اسبوعية كل أربعاء لتعزيز الحوار وفهم العملية السياسية .. صور وفيديو

منذ 4 ثواني
مكتب شباب حزب إرادة يستضيف تعليلة اسبوعية كل أربعاء لتعزيز الحوار وفهم العملية السياسية .. صور وفيديو

وطنا اليوم:لتوسيع آفاق المعرفة والانفتاح على الاخرين ، نظم مكتب الشباب في حزب ارادة بالتعاون مع قطاع الشؤون السياسية والتوعية الحزبية جلسات حوارية ونقاشية تجمع الشباب لمناقشة قضايا متنوعة، ثقافية وسياسة واقتصادية وتكنولوجية وغيرها.

وتُعتبر هذه الجلسات” التعليلة ” التي تضم شباب من حزب إرادة وهي مفتوحة لمشاركة الشباب من خارج الحزب وبإمكان أي شاب حضورها ، فرصة للتعبير عن آرائهم وأفكارهم ومشاركتها مع الآخرين، وتبادل الخبرات والمعرفة، وبناء شبكات علاقات اجتماعية ومهنية.

وتنظم هذه الجلسات أسبوعيا كل يوم أربعاء بالمقر الرئيسي للحزب في العاصمة عمان وسيبدأ لاحقا تنظيمها في فروع الحزب في المحافظات وذلك بهدف تعزيز دور الشباب ومشاركتهم في الحوار العام وصنع القرار.

“التعليلة” ستعمل على تطوير مهارات الشباب في البحث والتحليل واتخاذ القرارات العقلانية من خلال المشاركة في النقاشات والتفاعل مع وجهات النظر المختلفة.

ويتم استضافة طلبة وشباب من مختلف الأحزاب الاخرى لتعزيز التواصل الاجتماعي والوعي السياسي والمدني من اجل توفير فرصة للشباب لفهم العملية السياسية، والمشاركة المدنية وأهميتها في بناء مجتمعات ديمقراطية ومستقرة .


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