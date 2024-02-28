مهيدات: المؤسسة بصدد إطلاق برنامج التاجر الذهبي لشركات الأدوية

وطنا اليوم:أعلن مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أن المؤسسة بصدد إطلاق برنامج التاجر الذهبي للشركات الدوائية، حسب معايير وشروط للانضمام للبرنامج أهمها تبني البحث والتطوير ، مشيرا إلى أن ذلك يشكل حافز للتنافسية على غرار برنامجي التاجر الذهبي والثقة المخصصة لشركات تصنيع الأغذية.

وأضاف مهيدات خلال زيارة الشركة المتحدة لصناعة الأدوية (UPM) أن المؤسسة تعمل على تشجيع ودعم الصناعة الدوائية الوطنية ورفع نسبة الأدوية المحلية المتداولة والمسجلة، لافتا إلى تطلع المؤسسة لارتقاء الشركات الدوائية الأردنية إلى مستوى عالمي وتعزيز وصول الأدوية الأردنية خارج الحدود الأردنية، داعيا إلى ضرورة التوجه نحو تصنيع الأصناف الجديدة والتركيز على الصناعات الدوائية ذات القيمة المضافة وبما يواكب آخر المستجدات لتعزيز التنافسية والمحافظة على التميز، مبديا استعداد المؤسسة لتقديم الدعم وتبسيط الإجراءات أمام القطاع في مختلف المجالات لا سيما في مجال اعتماد مواقع تصنيع وتسجيل الأدوية.

وثمن مهيدات جهود جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم في إيصال المساعدات إلى غزة في أكبر عملية إنزال جوي لإغاثة أهلنا على امتداد الساحل الفلسطيني.

وأشار مهيدات إلى أن الشركة هي إحدى الشركات الدوائية الوطنية التي تشكل نموذجا متميزا نفتخر بمستواه المتميز ومساهمته في الصناعة الدوائية والاقتصاد الوطني.

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة مجموعة MS Pharma السيد غياث سختيان أن المؤسسة هي المظلة الوطنية لكافة المصانع الوطنية مشيدا باحترافية ومهنية أداء المؤسسة ، مؤكدا على ضرورة تقوية البحث والتطوير في المصانع الدوائية الوطنية لإضافة ميزة تنافسية للصناعة الدوائية في ظل الظروف الاقتصادية والتحديات الراهنة.

وحضر اللقاء الذي جاء ضمن سلسلة الزيارات الميدانية الدورية لمتابعة عملية التصنيع المحلي، واستطلاع الاحتياجات والمقترحات، وأوجه الدعم الممكنة على أرض الواقع كل من نائب الرئيس للعمليات في منطقة الشرق الأوسط الدكتور نضال خليفات وعدد من المديرين في المؤسسة والشركة.