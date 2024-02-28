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النائب الخلايلة يكشف عن قضية فساد كبيرة تحت القبة

منذ ساعة واحدة
النائب الخلايلة يكشف عن قضية فساد كبيرة تحت القبة

وطنا اليوم:كشف النائب أحمد الخلايلة، عن قضية فساد كبيرة تحت القبة تنفذ ضمن إحدى الدوائر الرسمية التابعة للحكومة دون حسب أو رقيب.
وأشار الخلايلة خلال جلسة النواب الرقابية، اليوم الاربعاء، إلى أن هناك بعض الاشخاص يبيعون أراضي الدولة بأوراق مزورة، ويتم تسجيلها بين البائع والمشتري في دائرة الأراضي.
وأكد أنه يمتلك أوراقا ثبوتية تبين صحة ما تحدث به تحت القبة، وسيقوم بتزويد الحكومة بها لمحاسبة المتورطين.
ودعا رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي النائب الخلايلة، بتزويد المجلس بالأوراق الثبوتية بهدف مخاطبة الحكومة بها ومتابعتها لغاية محاسبة المتورطين.


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