شاهد: مذيع أمريكي شهير يسخر من سياسة بايدن تجاه الحرب بغزة

وطنا اليوم:انتقد المذيع الأمريكي الشهير جون ستيوارت، في برنامجه The Daily Show، حرب الاحتلال الإسرائيلي ضد غزة، مشيراً إلى أن الوضع أصبح “مروعاً” في غزة، وأضاف: “نحن مقبلون على 5 أشهر من حملة القصف الوحشي… ولا يبدو أننا نقترب من إنهاء أي شيء”. حسب ما نشرته صحيفة The Guardian البريطانية.

ووجّه المذيع الأمريكي انتقادات حادة للاحتلال الذي قتل أكثر من 30 ألف شخص في غزة، والذي أيضاً تتمثل خطته، وفقاً لرئيس وزرائه بنيامين نتنياهو، في مواصلة القصف حتى القضاء على حماس. قال ستيوارت: “هل تخططون للقضاء على حماس من خلال تدمير غزة بأكملها؟”. وتابع أن حركة حماس “فكرة”. وتساءل: “هل لديكم قنبلة تقتل الأفكار؟ أعني: كم من الوقت سيستغرق الأمر حتى لتدمير فكرة ما؟”.

أما بالنسبة للولايات المتحدة، الحليف الأقرب لإسرائيل، فقد وجّه ستيوارت بعض النصائح لها: “ربما حان الوقت للولايات المتحدة لتمنح إسرائيل بعض الحب الأخلاقي القاسي”.

وتابع أنه بينما أدانت الولايات المتحدة بشدة قتل روسيا للمدنيين في أوكرانيا، فقد خفف المسؤولون الأمريكيون من انتقاداتهم للإسرائيليين، وطلبوا منهم في الأساس أن يكونوا أكثر حذراً فيما يتعلق بقنابلهم. وأضاف: “ألم يكن بوسع الولايات المتحدة أن تقول لإسرائيل ذلك عندما أعطيناها كل القنابل؟”. وتابع: “إنها قنابلنا. وهذا يشبه تاجر المخدرات الذي يأتي ومعه كمية كبيرة ويقول: لا تسهر طوال الليل”.

مقترح لخطة سلام في غزة

واختتم المذيع الأمريكي حديثه قائلاً: “لذا، لا يبدو أن أحداً -لا إسرائيل ولا الولايات المتحدة ولا الأمم المتحدة ولا الدول العربية- لديه الحافز لإيقاف معاناة الأبرياء في هذه المنطقة”، قبل أن يقترح حلولاً محتملة.

وقال ستيوارت: “بدءاً من الآن، لا توجد شروط مسبقة، ولا ثقة مكتسبة، ولا شركاء للسلام: إسرائيل توقف القصف، وحماس تطلق سراح المحتجزين”. وأضاف: “على الدول العربية، التي تقول إن فلسطين أولويةٌ قصوى لها، أن تأتي وتشكل منطقة منزوعة السلاح بين إسرائيل والدولة الفلسطينية الحرة”. وأضاف: “يجب على السعودية ومصر والإمارات وقطر والأردن أن يشكلوا حلفاً أشبه بالناتو ليضمن الأمن لكلا الجانبين”.

وأضاف: “من الواضح أنني لم أتوصل إلى الإسهاب الدقيق، ولكن أي شيء أفضل من هذه الحلقة الملعونة التي لدينا الآن. لأنه بصراحة ما هو البديل؟”.