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الأشغال: وحدات إنارة شمسية وكوابل ألمنيوم للحد من العبث

منذ ساعة واحدة
الأشغال: وحدات إنارة شمسية وكوابل ألمنيوم للحد من العبث

وطنا اليوم:بدأت وزارة الأشغال العامة والإسكان تركيب وحدات إنارة تعمل على الطاقة الشمسية ضمن خططها لاستبدال وحدات الإنارة الكهربائية بأخرى شمسية بهدف تقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية والاستغناء عن الكوابل واللوحات الكهربائية التي تتعرض لعمليات اعتداء وسرقة بشكل مستمر في مختلف مناطق المملكة.
وأكدت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، أن كوادرها استبدلت أمس الثلاثاء، العديد من وحدات الإنارة الكهربائية بأخرى تعمل على الطاقة الشمسية كعملية تجريبية لغايات الفحص والتقييم تمهيدا لتعميم التجربة.
وأشارت الى أن وحدات الطاقة الشمسية تتيح الاستغناء عن مكونات البنية التحتية لشبكات الإنارة من الكوابل واللوحات والمحولات التي تتعرض للعبث بشكل مستمر مما يؤدي الى انقطاع الإنارة عن بعض الطرق لفترات مختلفة.
يذكر أن الوزارة قد قامت سابقا باستبدال الكوابل الأرضية النحاسية في بعض الطرق بكوابل أرضية من الألمنيوم منخفض القيمة للحد من التعديات وعمليات السرقة.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم المباشرة في حال نجاح تجربة وحدات الإنارة العاملة بالطاقة الشمسية باستبدال وحدات الإنارة التقليدية الى شمسية فور توفير المخصصات المالية اللازمة.
يذكر ان وحدات الإنارة بالطاقة الشمسية تسهم في خفض تكاليف التشغيل اليومي، إضافة الى عدم وجود كابلات تربط بين الأعمدة بشكل لا يعيق أي أعمال صيانة أو حفر خاصة بأي أعمال أخرى بالطريق، ولا تتأثر بانقطاع التيار الكهربائي، كما إنها صديقة للبيئة ويتم التحكم في تشغيلها وإغلاقها من خلال الإحساس الذاتي بضوء النهار ومناسبة جدًا في المناطق البعيدة عن العمران.


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