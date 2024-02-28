الكشف عن معلومات صادمة حول سبب قتل الطيار الأمريكي لنفسه

وطنا اليوم:كشف صديق مقرب من الطيار الأمريكي الذي أشعل النار في نفسه أمام سفارة إسرائيل في واشنطن، أن آرون بوشنل ادعى أن لديه معلومات سرية عن القوات الأمريكية التي تقاتل في أنفاق حماس في غزة، قبل ساعات فقط من إشعال النار في نفسه احتجاجاً على حرب غزة.

وفق ما نقلته صحيفة صحيفة New York Post الأمريكية الأمريكية، الثلاثاء 27 فبراير/شباط 2024، فإن بوشنل البالغ من العمر 25 عاماً، قال في اتصالٍ بصديقه ليلة السبت 24 فبراير/شباط، إنه حصل على “تصريح سري للغاية” لبيانات الاستخبارات العسكرية في الولايات المتحدة.

ادعى صديقه، الذي تأكدت صحيفة نيويورك بوست من علاقاته ببوشنل: “أخبرني يوم السبت أن لدينا قوات في تلك الأنفاق، وأن جنوداً أمريكيين يشاركون في عمليات القتل”. وأضاف: “وظيفته الفعلية تنطوي على التعامل مع البيانات الاستخباراتية. بعض ما كان يتعامل معه كان له علاقة بالصراع الإسرائيلي في غزة”.

تابع الصديق قائلاً: “أحد الأشياء التي أخبرني بها هو أن ما مرَّ على مكتبه هو أن الجيش الأمريكي متورط في عمليات الإبادة الجماعية الجارية في فلسطين”، في إشارة إلى حرب إسرائيل ضد حركة حماس الفلسطينية في غزة. وقال: “أخبرني أن لدينا قوات على الأرض، وأنها تقتل أعداداً كبيرة من الفلسطينيين”.

كما قال صديق الطيار الأمريكي الذي أشعل النار في نفسه، الذي أشار إلى أنه “لا يدعم حماس بأي شكل من الأشكال”، إنه فوجئ لأن بوشنل لم ينتهك تصريحه العسكري من قبل.

عن محادثتهما أضاف: “لقد حصل على تصريحٍ أمني منذ أربع سنوات، وهذه على حد علمي هي المرة الوحيدة التي خرق فيها البروتوكول وأفشى معلوماتٍ لا ينبغي أن يفصح عنها”.

كما قال عن بوشنل، الذي نشأ في مجتمعٍ ديني مثيرٍ للجدل في بلدةٍ ساحلية صغيرة في ولاية ماساتشوستس الأمريكية: “لقد كان خائفاً”، لكن انتهى به الأمر بإشعال النار في نفسه أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن حوالي الساعة الواحدة ظهر يوم الأحد وهو يصرخ: “فلسطين حرة”.

فيما قال صديق بوشنل إنه لم يكن يتوقع أن هذا المسيحي المتدين قد ينتحر، خاصةً أن صديقه الطيار أخبره في وقتٍ سابق أنه ضد هذا الفعل.

كيف كان يُفكر الطيار الأمريكي؟

من جهة أخرى، قال صديق الطيار الأمريكي الذي أشعل النار في نفسه إنه لم يكن يتوقع أن هذا المسيحي المتدين قد ينتحر، خاصةً أن صديقه الطيار أخبره في وقتٍ سابق بأنه ضد هذا الفعل. وأضاف أنه عندما علم بواقعة انتحار صديقه، التي بُثَّت على الهواء مباشرةً “كان رد فعلي الأوَّلي هو أن ذلك لا يمكن أن يكون حقيقياً”.

كما قال إنه عندما ناقش كلاهما ما قال بوشنل إنه كشفه عن الحرب، “طلبت منه أن يتبع ضميره، فهذا ما قاده دائماً في الاتجاه الصحيح من قبل”، رغم أن بوشنل لم يلمح إلى ما سيفعله في اليوم التالي.

فيما قال صديقه عنه: “كان آرون تحليلياً للغاية، وكان يتخذ القرارات الكبيرة بعد تفكيرٍ مليٍّ فيها”. وأضاف: “ظاهرياً يبدو آرون الشخص الأهدأ والأكثر تماسكاً الذي يمكن أن تعرفه على الإطلاق”.

كان هذا الصديق، الذي يعرف بوشنل منذ أن كان مراهقاً، يريد في الأصل الانضمام إلى الجيش، ولكن بعد نظر الاثنين عن كثبٍ إلى جميع فروع القوات المسلحة، قرر الشاب إما الانضمام إلى القوات الجوية وإما إلى القوات البحرية.

حيث قال: “لقد لفَّ عملةً معدنية وسقطت على القوات الجوية. كان ذلك في العام 2019”. وعلى مدار السنوات القليلة التالية، فإن بوشنل، الذي كان “صادقاً” ويتسم بـ”النزاهة” و”يفعل أي شيء لمساعدة أي شخص في أي وقت”، وجد نفسه يعاني من الالتزام المستمر بالخط العسكري، بحسب ما قاله صديقه.

كما قال في إشارة إلى نظام الاتصالات والمعلومات الخاص بالجيش: “أي شخص يذهب إلى الجيش فخورٌ وذو كرامة مثل آرون، وينخرط في أمورٍ تتعلق باستخبارات الإشارة، سينتهي به الأمر إلى أن يسقط في عقلية فيلق الإشارة أو سيغادر”.

أضاف صديق الطيار الأمريكي الذي أشعل النار في نفسه: “لم يقتنع آرون بعقلية فيلق الإشارة. وأفضل وصف لهذه العقلية هو عقد مساومات بسيطة لثباتك الداخلي، بحيث لا تصبح الشخص الذي اعتدت أن تكونه”.

بينما أشارت “واشنطن بوست” إلى أنه رغم أن الطيار الأمريكي الذي أشعل النار في نفسه ، الذي خدم في الجناح السبعين للاستخبارات والمراقبة والاستطلاع بالقوات الجوية، ولكنه تفاعل أيضاً مع الجماعات الأناركية المتطرفة عبر الإنترنت، ادعى أنه كان ينقل معلومات سرية للغاية إلى صديقه، لا توجد وسيلة للتحقق من صحة ذلك.

بينما قال البيت الأبيض مراراً إنه لن يرسل قوات أمريكية على الأرض في غزة، وقال الرئيس بايدن إنه يأمل في التفاوض على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس هذا الأسبوع، بعد مرور أكثر من 4 أشهر على العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة.

بعد انتشار مشاهده وهو يضرم النار في نفسه أمام مقر سفارة تل أبيب لدى واشنطن؛ “للتنديد بالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة”، ظهرت تساؤلات عن الطيار الأمريكي آرون بوشنل.

بحسب وكالة الأناضول، فإن الطيار الأمريكي الذي أشعل النار في نفسه، البالغ 25 عاماً، حاصل على درجة البكالوريوس في هندسة البرمجيات من جامعة “ويسترن جوفرنرز” بولاية يوتا الأمريكية.

درس بوشنل أيضاً علوم الحاسوب ثم حصل على شهادة CompTIA Security+ للأمن السيبراني في سبتمبر/أيلول 2020 من جامعة ميريلاند.

يذكر الحساب الشخصي لبوشنل على موقع LinkedIn مشاركته في تلقي تدريب أساسي وفني في القوات الجوية الأمريكية لمدة سبعة أشهر، ومراقبة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لمدة عامين.

فيما كان الطيار الأمريكي الذي أشعل النار في نفسه يعمل مهندس “ديف أوبس” في البرمجيات ضمن القوات الجوية الأمريكية، كما عمل أخصائياً في تكنولوجيا المعلومات وتطوير الشبكات في شركة Paraclete Press بين عامي 2015-2017.

وفق حسابه على فيسبوك، فإن بوشنل يتابع صفحة مجتمع “طلاب من أجل العدالة في فلسطين” التي تأسست في جامعة ولاية كينت.

بينما قال الطيار الأمريكي الذي أشعل النار في نفسه وهو يسير نحو السفارة الإسرائيلية في واشنطن: “سأنظم احتجاجاً عنيفاً للغاية الآن، لكن احتجاجي ليس كبيراً بالمقارنة مع ما يعيشه الفلسطينيون على أيدي محتليهم”.

لدى وصوله أمام السفارة، سكب بوشنل البنزين على رأسه وأضرم النار في نفسه وهو يصرخ: “الحرية لفلسطين” مراراً وتكراراً حتى توقف عن التنفس.

كما يظهر في المشاهد أحد أفراد شرطة السفارة وهو يقول لبوشنل: “هل يمكنني مساعدتك؟” و”استلق على الأرض”، فيما يقول الشرطي الآخر: “نحتاج إلى مطفأة حريق وليس مسدساً”.

بحسب ما نقلته شبكة “سي إن إن” الأمريكية، فإن متحدثة القوات الجوية الأمريكية روز رايلي، أكدت أن الطيار الأمريكي الذي أشعل النار في نفسه، كان عسكرياً في قيادة القوات الجوية.

بينما قالت رايلي في هذا الخصوص: “أستطيع أن أؤكد أن هذا الشخص (آرون بوشنل) هو طيار في الخدمة الفعلية حالياً”.